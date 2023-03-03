Kayıp Erva'nın hayatını kaybettiği ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayıp Erva'nın hayatını kaybettiği ortaya çıktı

03.03.2023 19:03
Kayıp Erva'nın hayatını kaybettiği ortaya çıktı

KAHRAMANMARAŞ'ta, depremde çöken binanın enkazından 6 saat sonra sağ çıkarılmasının ardından bir daha haber alınamayan Mukaddes Erva Aktaş'ın (10) hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, depremde çöken binanın enkazından 6 saat sonra sağ çıkarılmasının ardından bir daha haber alınamayan Mukaddes Erva Aktaş'ın (10) hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde oturdukları apartmanın depremde çökmesi sonucu ailesiyle birlikte enkaz altında kalan Mukaddes Erva Aktaş, 6 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. Ardından baba Abdullah Aktaş da yaralı çıkarılırken, annesi Ayşe Betül (30), kardeşi Zümra (4), halası Özlem Aktaş (22) hayatını kaybetti. Komşuları tarafından yolda ambulansa teslim edilip, hastaneye kaldırılan Mukaddes Erva'dan bir daha haber alınamadı. Depremin üzerinden 20 günü aşkın süre geçtikten sora Mukaddes Erva'nın, komşuları tarafından ambulansa teslim edildiği anların güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıkmıştı. Görüntüde birinin, Mukaddes Erva'yı yolda otomobilin arka koltuğunda kucağına aldıktan sonra yolun karşısındaki ambulansa götürüp, sağlık görevlilerine teslim ettiği görüldü. Baba Abdullah Aktaş'ın günlerdir bulmak için çaba harcadığı kızı Mukaddes Erva'nın hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Kahramanmaraş'ta hastaneye kaldırıldıktan bir süre sonra yaşamını yitiren Mukaddes Erva'nın kimsesizler mezarlığına defnedildiği belirlendi. Savcılık kararı ile mezardan çıkarılan Mukaddes Erva'nın cenazesi, babasına teslim edildi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta kayıp Erva'nın hayatını kaybettiği ortaya çıktı Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta kayıp Erva'nın hayatını kaybettiği ortaya çıktı Enkaz altında kalan Yağmur, 'Baba çek ayağımı kopar çıkar' demiş Enkaz altında kalan Yağmur, 'Baba çek ayağımı kopar çıkar' demiş

Kahramanmaraş, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp Erva'nın hayatını kaybettiği ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:07 Geri dönüşü efsane oldu! Ersun Yanal'la ilk sınavına çıkan Alanyaspor'un galibiyet hasreti sona erdi
21:43 Ünlü sanatçı Selçuk Yöntem'den Akşener'in 6'lı Masa'dan kalkmasına bomba yorum
21:17 Kılıçdaroğlu'nun Akşener'e yönelik ifadelerine İYİ Parti'den yanıt: Milletin kazanacağı nihai sofranın mimarı olma kararlılığındayız
21:13 Uğur Dündar'dan Ali Koç'a destek mesajı: İstifa etsin diyenler, bu konuşmayı iyi dinlesinler
20:25 6'lı Masa'dan kalkan Akşener'e bir davet de Muharrem İnce'den: Ben razıyım, başbakan olsun
19:53 Kılıçdaroğlu satır arasında HDP'ye mesaj mı yolladı? Herkes videodaki o ifadeye takıldı
19:50 Ali Koç yalvarıyorum dediği Fenerbahçe taraftarına seslendi! Provakosyonlara gelmeyin
19:47 Resti çeken Akşener'in 3 ay önceki konuşması yeniden gündem oldu: 6'lı Masa'yı dağıtmaya kimsenin gücü yetmez
18:58 Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta kayıp Erva'nın hayatını kaybettiği ortaya çıktı
19:22 Hatay'dan Burdur'a gelen depremzede evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2023 22:49:58. #1.11#
SON DAKİKA: Kayıp Erva'nın hayatını kaybettiği ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement