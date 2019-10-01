Kayıp eşek alarmı
1 saat önce
Bursa'nın İznik ilçesinde kaybolan eşek için köylüler seferber oldu.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:10 Kaynak: İHA
Bursa'nın İznik ilçesinde kaybolan eşek için köylüler seferber oldu.
Boyalıca Mahallesi Goçaz mevkisinde sahil kenarındaki yazlık evin bahçesinden eşek kaçtı. Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu ev sahibi, kaybolan eşeğini bulmak için yardım istedi. Hangi yöne gittiği bilinmeyen eşek köylüler tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. - BURSA
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