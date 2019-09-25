Son Dakika Haberleri: Kayıp eşi Sümeyye Yılmaz gözaltına alınıp serbest bırakıldı; Gergerlioğlu Yılmaz'a destek verdi
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Kayıp eşi Sümeyye Yılmaz gözaltına alınıp serbest bırakıldı; Gergerlioğlu Yılmaz'a destek verdi

6 dakika önce

Geçtiğimiz şubat ayında kaçırılan ve daha sonra kendisinden bir daha haber alınamayan fizyoterapist Mustafa Yılmaz'ın eşi Sümeyye Yılmaz ve annesi Nevin Yılmaz, Ankara Sakarya Caddesi'nde eylem yapamadan polis tarafından gözaltına alındı. Eyleme milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da destek verdi

Kayıp eşi Sümeyye Yılmaz gözaltına alınıp serbest bırakıldı; Gergerlioğlu Yılmaz'a destek verdi, System.String[]

Geçtiğimiz şubat ayında kaçırılan ve daha sonra kendisinden bir daha haber alınamayan fizyoterapist Mustafa Yılmaz'ın eşi Sümeyye Yılmaz ve annesi Nevin Yılmaz, Ankara Sakarya Caddesi'nde basın açıklaması yapmak isterken polis tarafından gözaltına alındı.


Halkların Demokrasi Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun destek verdiği eylemde bir polis memurunun Mustafa Yılmaz'a hitaben "O hain yurt dışına kaçtı" demesi üzerine, Gergerlioğlu "Nerden biliyorsunuz kaçtığını? Kaçtı dediğiniz adamlar Ankara Emniyeti'nde çıktı!" cevabını verdi.

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Yılmaz Ankara, Sakarya, Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:15 
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