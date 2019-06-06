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Kayıp eski muhtar, gölet kenarında ölü bulundu

25 dakika önce

KIRIKKALE Balışeyh'te, kayıp olarak aranan eski muhtar Hüseyin Yeşilyurt (55), ilçeye 6 kilometre uzaklıktaki Beyobası köyünde gölet kenarında ölü bulundu.

Kayıp eski muhtar, gölet kenarında ölü bulundu, System.String[]
KIRIKKALE Balışeyh'te, kayıp olarak aranan eski muhtar Hüseyin Yeşilyurt (55), ilçeye 6 kilometre uzaklıktaki  Beyobası köyünde gölet kenarında ölü bulundu.
Balışeyh merkezde yaşayan, evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Yeşilyurt, dün gündüz çıktığı evine akşam dönmedi. Meraklanan Yeşilyurt ailesi, polis ve jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine TOKİ Mahallesi'nin eski muhtarı Hüseyin Yeşilyurt için arama çalışması başlatıldı. İlçeye 6 kilometre uzaklıktaki Beyobası köyünde, bugün öğle saatlerinde hayvanlarını otlatan çoban, gölet kenarında hareketsiz yatan birini fark etti. Çobanın ihbarıyla bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, gölet kenarındaki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.  Jandarma ise cansız bedenin, kayıp olarak aranan Hüseyin Yeşilyurt'a ait olduğunu tespit etti. Yeşilyurt'un cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Hüseyin Yeşilyurt'un ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. 


- Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:44 Kaynak: DHA
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