Son Dakika Haberleri: Kayıp eşyalar sahiplerini bekliyor
Son Dakika Güncel Haber

Kayıp eşyalar sahiplerini bekliyor

19 dakika önce

ÇORUM'da park ve bahçeler ile toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor.

Kayıp eşyalar sahiplerini bekliyor, System.String[]
ÇORUM'da park ve bahçeler ile toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor.
Kentte toplu taşıma araçlarının yanı sıra park, bahçe ve terminallerde unutulan eşyalar, Zabıta Müdürlüğü'ne ait depoya götürülüyor. Burada sahiplerini bekleyen eşyalar arasında cep telefonu, ziynet eşyaları, cüzdan, gözlük, anahtar, ayakkabı, bilgisayar, bebek arabası, mutfak tüpü, bisiklet, tablet ile yüklü miktarda para bulunuyor. Depoda muhafaza edilen eşyalar, başvuru yapan sahiplerine teslim ediliyor.
'MÜRACAAT EDİP KAYIP EŞYALARINA KAVUŞSUNLAR'
Çorum Belediye Zabıta Komiseri Elvan Çiftçi, vatandaşlara çağrıda bulunarak, kendilerine müracaat etmeleri halinde kayıp eşyalarına kavuşabileceklerini söyledi. Çiftçi, "Zabıta müdürlüğü olarak 24 saat hizmet vermekteyiz. Buluntu eşyalar bize getiriliyor. Biz de kayıp eşyaları tutanak karşılığı teslim alıyoruz. Nüfus cüzdanları, ehliyet, kredi kartları, gözlük, araç ve ev anahtarları, ayakkabı, cep telefonları, çantalar ve içinde para bulunan cüzdanların yanı sıra bebek arabası, bisiklet, dizüstü bilgisayarlar, mutfak tüpü, ziynet eşyası bile var. Bunların hepsi milli servet.  Yıllardır bunları saklıyoruz. Vatandaşlarımızın kayıpları varsa, bize müracaat etsinler. Kayıp eşyalarına hemen kavuşurlar" dedi.


- Çorum
Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Akbank konut kredisi faizini düşürdü Uzmanlar uyardı: Metro ve Marmaray'da maske takın Esenyurt'ta anne ve kızına silahlı saldırı! Emekli Orgeneral Saygun uyardı: Bu sıranın sonunda Türkiye var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 12:33:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayıp eşyalar sahiplerini bekliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]