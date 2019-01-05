Son Dakika Haberleri: Kayıp Evrim'in Tutuklu Babası Serbest

Kayıp Evrim'in Tutuklu Babası Serbest

1 saat önce

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, geçen 10 Temmuz sabahı, yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ın, "Traktörden düşüp, öldü; gömdüm" dediği, ardından da bu ifadesini değiştiren tutuklu babası Burhan Atış, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kayıp Evrim'in Tutuklu Babası Serbest, System.String[]
TOKAT'ın Turhal ilçesinde, geçen 10 Temmuz sabahı, yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ın, "Traktörden düşüp, öldü; gömdüm" dediği, ardından da bu ifadesini değiştiren tutuklu babası Burhan Atış, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Turhal'da yaşayan Dilek-Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Evrim Atış, geçen 10 Temmuz'da, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Sati Atış'ın peşinden gitti. Evrim'in arkasından geldiğini gören Sati Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Bir süre sonra geri dönen Sati Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Bunun üzerine aile fertleri, çevrede arama yaptı ancak Evrim bulunamadı. Ailenin ihbarı üzerine yaylaya jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi, bölgede arama çalışması başlatıldı. Aramalar sürerken çelişkili ifadeler veren Evrim'in annesi Dilek ve babası Burhan Atış gözaltına alındı. Evrim'i en son çadırın önünde kardeşi 1,5 yaşındaki Sati ile oynarken gördüğünü, bu sırada kendisinin ahıra gittiğini, geri döndüğünde ise kızını göremediğini söyleyen anne Dilek ile babası Burhan Atış, 23 Temmuz'da tutuklandı. Burhan Atış'ın, "Traktörden düşüp, öldü; gömdüm" dediği, ardından da bu ifadesini değiştirdiği belirtildi.

BABA SERBEST BIRAKILDI

Evrim Atış'ın öldürülüp, gömülme ihtimalini göz önünde bulunduran komando ve jandarma timlerinin arama çalışmalarına 3 Kasım'da son verildi. Evrim'e ait her hangi bir ize rastlanmadı. Bu gelişmenin ardından dosyayla ilgili değerlendirme yapan Turhal 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi, 8 Kasım'da Evrim'in, Zile Cezaevi'nde bulunan annesi Dilek Atış'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Baba Burhan Atış'ın ise tutukluluğunun devamı karar verdi. Zile M Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Baba Burhan Atış, 15 Kasım'da Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi. Evrim Atış'ın babası Burhan Atış'ın avukatı, Zile Ağır Ceza Mahkemesi'ne müvekkilinin serbest bırakılması ile ilgili başvuruda bulundu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu baba Burhan Atış'ın adli kontrol şartı ile serbest bırakılamasına karar verdi. - Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:05 Kaynak: DHA

Turhal, Tokat, 3. Sayfa
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