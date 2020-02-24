Kayıp Faika nine bulundu, asker montunu giydirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayıp Faika nine bulundu, asker montunu giydirdi - Son Dakika

Kayıp Faika nine bulundu, asker montunu giydirdi

6 saat önce

ERZİNCAN'ın Üzümlü ilçesinde dün akşam kaybolan alzheimer hastası Faika K. (80), bugün boş arazide otururken bulundu.

Kayıp Faika nine bulundu, asker montunu giydirdi, System.String[]
ERZİNCAN'ın Üzümlü ilçesinde dün akşam kaybolan alzheimer hastası Faika K. (80), bugün boş arazide otururken bulundu.

Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya köyünde yaşayan Faika K., dün akşam evinden çıkıp, kayboldu. Yakınları tarafından yapılan kayıp ihbarı üzerine, jandarma ve AFAD, arama-kurtarma çalışması başlattı. Komando timlerinin de katıldığı çalışmada drone ile iz takip köpeği de kullanıldı. Arama çalışmaları kapsamında Faika K., bugün öğle saatlerinde, köye 2 kilometre uzaklıktaki boş arazide otururken bulundu. Geceyi geçirdiği arazide düştüğü belirlenen yaşlı kadına, bir asker montunu çıkartıp giydirilirken, bir asker de su içirdi. Yapılan kontroller sonucunda iyi olduğu belirlenen Faika K., yakınlarına teslim edildi.


- Erzincan
Karakaya, Üzümlü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:02 Kaynak: DHA
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