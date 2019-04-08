Kayıp Fatma İçin Gözaltına Alınan Şüphelilerden Baba ve Oğlu Tutuklandı

KARAMAN'da 5 Ekim 2017 tarihinden beri kendisinden haber alınamayan Fatma Uyanık'ın (33) bulunması için yeniden başlatılan çalışma kapsamında gözaltına alınan Vahap V. ve babası Mehmet V., tutuklandı, kardeşi B.V. ve arkadaşı A.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

KARAMAN'da 5 Ekim 2017 tarihinden beri kendisinden haber alınamayan Fatma Uyanık'ın (33) bulunması için yeniden başlatılan çalışma kapsamında gözaltına alınan Vahap V. ve babası Mehmet V., tutuklandı, kardeşi B.V. ve arkadaşı A.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Kazı çalışmaları, genç kadına ait herhangi bir ize rastlanmaması üzerine durduruldu.



Sarıveliler ilçesinde yaşayan Fatma Uyanık, 5 Ekim 2017 tarihinde annesi Zahide Uyanık ile birlikte evlerinden 15 kilometre uzaklıktaki bahçelerine gitti. Gece buradaki bağ evinde kalan anne- kız, sabah bir süre bahçede çalıştı. Daha sonra anne Zahide Uyanık, ilçe merkezine döndü. Fatma Uyanık ise hava kararmasına karşın eve dönmeyince, yakınları aramaya çıktı. Tüm çabalara karşın sonuç alamayan aile, jandarma ve polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve AFAD ekibi, bağ evinin bulunduğu bölgede uzun süre arama yaptı, ancak Fatma Uyanık'a dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ekipler bir süre sonra çalışmaları sonlandırdı.



Ailenin başvurusu üzerine Cumhuriyet savcısının talimatıyla geçen yıl ilçede bulunan Çevlik Göleti'nde tekrar arama başlatıldı. Karaman AFAD ekipleri ve Mersin'den gelen su altı polisi tarafından yapılan aramalarda da Fatma Uyanık'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.



4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Aradan geçen zamanın ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından Fatma Uyanık'ın bulunması için yeniden çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında Fatma Uyanık'ın kayıp olduğu dönemlerde o bölgede baraj inşaatında çalışan A.Ö., Vahap V., babası Mehmet V. ve kardeşi B.V., şüphe üzerine gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının Fatma Uyanık'ın bulunması için bir televizyon kanalında yayınlanan programa katıldığı öğrenildi.



BABA VE OĞLU TUTUKLANDI



Fatma Uyanık'ın öldürülüp toprağa gömülmüş olabileceği şüphesi üzerine Tepeardı mevkisinde iş makineleriyle kazı çalışması yapıldı. Genç kadına ait herhangi bir ize rastlanmayınca kazı çalışması durduruldu.



Gözaltına alınan şüphelilerden Vahap V. ve babası Mehmet V., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, kardeşi B.V. ve arkadaşı A.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.



- Karaman

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