Kayıp Fatma İçin Yeniden Çalışma Başlatıldı; 4 Gözaltı

KARAMAN'da 5 Ekim 2017 tarihinden beri kendisinden haber alınamayan Fatma Uyanık'ın (33) bulunması için yeniden çalışma başlatıldı.

KARAMAN'da 5 Ekim 2017 tarihinden beri kendisinden haber alınamayan Fatma Uyanık'ın (33) bulunması için yeniden çalışma başlatıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, Uyanık'ın öldürülüp toprağa gömülmüş olabileceği şüphesi üzerine Tepeardı bölgesinde iş makineleriyle kazı yapıldığı belirtildi.



Sarıveliler ilçesinde yaşayan Fatma Uyanık, 5 Ekim 2017 tarihinde annesi Zahide Uyanık ile birlikte evlerinden 15 kilometre uzaklıktaki bahçelerine gitti. Gece buradaki bağ evinde kalan anne- kız, sabah bir süre bahçede çalıştı. Daha sonra anne Zahide Uyanık, ilçe merkezine döndü. Fatma Uyanık ise hava kararmasına karşın eve dönmeyince, yakınları aramaya çıktı. Tüm çabalara karşın sonuç alamayan aile, jandarma ve polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve AFAD ekibi, bağ evinin bulunduğu bölgede uzun süre arama yaptı, ancak Fatma Uyanık'a dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ekipler bir süre sonra çalışmaları sonlandırdı.



Ailenin başvurusu üzerine Cumhuriyet savcısının talimatıyla geçen yıl ilçede bulunan Çevlik Göleti'nde tekrar arama başlatıldı. Karaman AFAD ekipleri ve Mersin'den gelen su altı polisi tarafından yapılan aramalarda da Fatma Uyanık'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.



4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Aradan geçen zamanın ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından Fatma Uyanık'ın bulunması için yeniden çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında Fatma Uyanık'ın kayıp olduğu dönemlerde o bölgede baraj inşaatında çalışan A.Ö., V.V., babası M.V. ve kardeşi B.V., şüphe üzerine gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının Fatma Uyanık'ın bulunması için bir televizyon kanalında yayınlanan programa katıldığı öğrenildi.



Fatma Uyanık'ın öldürülüp toprağa gömülmüş olabileceği şüphesi üzerine Tepeardı mevkisinde iş makineleriyle kazı çalışması başlatıldı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı'ndan gelen özel ekibin de kadavra aramada eğitimli köpekle birlikte çalışma yaptığı belirtildi.



- Karaman

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