Kayıp Fransız denizaltısı 51 yıl sonra bulundu
28 dakika önce
BBC'NİN haberine göre, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 1968'in ocak ayında içindeki 52 denizciyle kaybolan Fransız denizaltısının Toulon'un 45 kilometre açığında, deniz yüzeyinin 2 bin 370 metre derininde tespit edildiğini duyurdu.
BBC'NİN haberine göre, Fransa
Savunma Bakanı Florence Parly, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, 1968'in ocak ayında içindeki 52 denizciyle kaybolan Fransız denizaltısının Toulon'un 45 kilometre açığında, deniz yüzeyinin 2 bin 370 metre derininde tespit edildiğini duyurdu.
'NEDENİ HİÇBİR ZAMAN AÇIKLANMADI'
Parly, kaybolan denizcilerin yakınlarının talebi üzerine denizaltını arama çalışmalarına bu yılın başında yeniden başlandığını hatırlatarak, "Uzun zamandır bu anı bekleyen aileleri düşünüyorum" dedi. Minerve'nin kaybolduğu kazanın ardında yatan neden ise hiçbir zaman açıklanamadı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:42
51 yıl önce mürettebatıyla kaybolan Fransız denizaltısı bulundu ABD, son 4 günde ikinci kez Venezuela hava sahasını ihlal etti 14 AB ülkesi, Akdeniz'deki göçmenleri paylaşmayı kabul etti Memur emeklilerinin maaş farkları 25 Temmuz'da ödenecek