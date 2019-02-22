Kayıp Ganyan Bayii İşletmecisi İş Yerinde Ölü Bulundu
12 dakika önce
Hatay'ın Payas ilçesinde kendisinden iki gündür haber alınamayan ganyan bayii sahibi iş yerinde boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Hatay
'ın Payas
ilçesinde kendisinden iki gündür haber alınamayan ganyan bayii sahibi iş yerinde boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi
, Fahrettin Altay
Caddesi üzerindeki bulunan ganyan bayii sahibi Ali Karaçay
'dan (65) iki gündür haber alamayan ailesi, gidebileceği yerleri araştırmasına rağmen bir sonuç alamadı. Bugün evinin yakınındaki ikinci kattaki iş yerinin kapısını açıp kontrol eden ailesi, içeride Karaçay'ı boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek çalışma başlattı. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:32 Kaynak: İHA
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