Son Dakika Haberleri: Kayıp Ganyan Bayii İşletmecisi İş Yerinde Ölü Bulundu

Kayıp Ganyan Bayii İşletmecisi İş Yerinde Ölü Bulundu

12 dakika önce

Hatay'ın Payas ilçesinde kendisinden iki gündür haber alınamayan ganyan bayii sahibi iş yerinde boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Kayıp Ganyan Bayii İşletmecisi İş Yerinde Ölü Bulundu, System.String[]
Hatay'ın Payas ilçesinde kendisinden iki gündür haber alınamayan ganyan bayii sahibi iş yerinde boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi, Fahrettin Altay Caddesi üzerindeki bulunan ganyan bayii sahibi Ali Karaçay'dan (65) iki gündür haber alamayan ailesi, gidebileceği yerleri araştırmasına rağmen bir sonuç alamadı. Bugün evinin yakınındaki ikinci kattaki iş yerinin kapısını açıp kontrol eden ailesi, içeride Karaçay'ı boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek çalışma başlattı. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:32 Kaynak: İHA

Payas, Hatay, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alanya'da Sahile Ölü Gümüş Balıkları Vurdu Devlet Desteğiyle Kurduğu İşletmede 240 Kişi Çalışıyor

Amerikalı Cani Baba Bebeğini Yumruklayarak Öldürdü Reyhanlı Saldırısının Firari Sanığı Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 18:44:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayıp Ganyan Bayii İşletmecisi İş Yerinde Ölü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]