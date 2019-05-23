Son Dakika Haberleri: Kayıp gazetecinin cansız bedenine ulaşıldı (2)

Kayıp gazetecinin cansız bedenine ulaşıldı (2)

12 saat önce

DÜŞTÜĞÜ YERDEN 1 KİLOMETRE MESAFEDE BULUNDUBayburt- Trabzon sınırında, 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı'ndaki Derebaşı virajlarındaki yol açma çalışmalarını takip ederken, üzerine çıktığı kar kütlesiyle uçurumdan düşüp, kaybolan Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdülkadir...

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DÜŞTÜĞÜ YERDEN 1 KİLOMETRE MESAFEDE BULUNDU
Bayburt- Trabzon sınırında, 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı'ndaki Derebaşı virajlarındaki yol açma çalışmalarını takip ederken, üzerine çıktığı kar kütlesiyle uçurumdan düşüp, kaybolan Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdülkadir Nişancı'nın (34), 14'üncü günde düştüğü yerden 1 kilometre uzaklıkta Bayburt sınırında, Dumlu köyünden akan çayın Soğanlı Deresi ile buluştuğu yerde cansız bedenine ulaşıldı. Rize ve Elazığ Emniyet Müdürlükleri'ne bağlı Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıçlar, Nişancı'nın cansız bedenini dere yatağından yola çıkardı. Nişancı'nın cenazesi, olay yerinde savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Bayburt'a götürüldü. 
AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timindeki Astsubay Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya, 17 Mayıs'ta, Soğanlı deresinde akıntıya kapılarak şehit olmuştu. 

 


Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:07 Kaynak: DHA
Dumlu, Bayburt, Anadolu Ajansı, Trabzon, Güncel
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