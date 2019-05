Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında 13'ncü gün

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında 13'ncü günBAYBURT - Bayburt-Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmalarında 13'ncü güne girildi.Uçurumdan düşerek kaybolan kayıp gazeteciyi arama çalışmaları 10 Mayıs'tan bu yana sürdürülüyor. Arama çalışmalarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de destek veriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Nişancı'yı bulmak için bölgedeki derenin debisinin azaltılması ve dere yatağının yönünün değiştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Zaman zaman hayatlarını da tehlikeye atarak Nişancı'yı aramayı sürdüren ekiplerin çalışmalarının daha güvenli ve etkin yapılabilmesi amacıyla derenin önüne bent kurularak gölet oluşturulması, bu göletteki suyun ise tahliye edilmesinin planlandığı belirtildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından arama çalışmalarına ilişkin yapılan açıklamada, "İSKİ; 2 adet yüksek, 2 adet orta kapasiteli pompa ve hortum, 4 adet kamyon, 2 adet (4x4) arazi aracı ve su tahliye pompaları kullanmak üzere 16 kişiden oluşan personelle 14 Mayıs 2019 tarihinden itibaren AA muhabirini arama kurtarma çalışmalarına destek oluyor. İSKİ'den giden tahliye motorları, oluşturulan yapay göletin yanına, tahliye boruları ise yol güzergahına yerleştirildi. Gölette biriken su, tahliye gücü saniyede yaklaşık bir metreküpe ulaşan motorlar yardımıyla 2 kilometre uzaklıktaki vadiye bırakıldı. İBB itfaiye ekipleri de saatte 500 ton su çekme kapasitesi ve 1 kilometre hortum uzunluğuna sahip hidrosap aracı, 2 araç olmak üzere 4 kişilik ekiple Bayburt'ta kaybolan gazeteciyi arama kurtarma çalışmalarına dahil oldu. Derenin yönünün değiştirilmesi amacıyla götürülen ekipmanlar haricinde gerekli olması halinde 6 kişilik su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi her an yola çıkmak üzere İstanbul'da hazır halde bekliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ile İBB İtfaiye ekiplerinin desteğiyle yürüten su tahliye çalışmalarında ekipler, dereden yapılacak tahliye sırasında her ihtimal göz önünde bulunduruluyor" denildi.