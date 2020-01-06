Kayıp genç, 11 gün sonra dağda bulundu - Son Dakika
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Kayıp genç, 11 gün sonra dağda bulundu

7 saat önce

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 11 gündür kayıp olarak aranan Salih Eryiğit (23), Yamanlar Dağı'nda bulundu.

Kayıp genç, 11 gün sonra dağda bulundu, System.String[]

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 11 gündür kayıp olarak aranan Salih Eryiğit (23), Yamanlar Dağı'nda bulundu.

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Salih Eryiğit, 25 Aralık'ta evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi polise giderek ihbarda bulunurken, Eryiğit'in ablasını telefonla arayan bir kişi, kayıp genci Yamanlar mevkisinde gördüğünü söyledi. Ablasının durumu bildirmesi üzerine AFAD ve jandarma ekipleri, Karagöl mevkisinde arama çalışmalarına başladı. Bölgede doğa yürüyüşü yapan bir grup, Eryiğit'i bulup jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden ekipler, Eryiğit'i teslim alarak hastaneye sevk etti. Eryiğit'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Karşıyaka, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:15 Kaynak: DHA
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