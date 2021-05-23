Kayıp genç 300 kişilik ekiple aranıyor - Son Dakika

Kayıp genç 300 kişilik ekiple aranıyor

23.05.2021 15:26

Kayıp genç 300 kişilik ekiple aranıyor Gaziantep'ten Adıyaman'a, iz takip köpeği getirildi Adıyaman'da yaklaşık 2 gündür kayıp olan genç, 300 kişilik bir ekiple dağ taş her yerde aranıyor.

Kayıp genç 300 kişilik ekiple aranıyor

Gaziantep'ten Adıyaman'a, iz takip köpeği getirildi

ADIYAMAN - Adıyaman'da yaklaşık 2 gündür kayıp olan genç, 300 kişilik bir ekiple dağ taş her yerde aranıyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Yaylakonak beldesinde yaşayan 20 yaşındaki Ali Ermutlu isimli genç, hava almak için evinden dışarıya çıktı. Evden ayrılan ve bir daha da geri dönmeyen Ermutlu'dan haber alamayan yakınları durumu AFAD ekiplerine ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen ekipler, beldenin üst kısımlarında ve civarda bulunan dere yataklarında aramaya başladı. 2 gündür her yerde aranan ve bir türlü kendisine ulaşılamayan Ali Ermutlu için, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 'Sürme' isimli iz takip köpeği de getirildi. Ali ve Gaffure Ermutlu'nun 10 çocuğundan biri olan 20 yaşındaki Ali Ermutlu, AFAD ekipleri, jandarma ekipleri ve belde halkının da yer aldığı 300 kişilik bir ekip tarafından aranmaya başlandı. Jandarma Özel Harekat Timlerinin de destek verdiği aramalara Yaylakonak Belediye Başkanı Abuzer Aydın'da katıldı.

Kaybolan Ali Ermutlu için 2 gündür her yerde arama yaptıklarını dile getiren Yaylakonak Belediye Başkanı Abuzer Aydın, "Dün saat 10'dan itibaren kendisinden haber alınamıyor. Kendisinden haber alınamadıktan 4-5 saat sonra ailesi kolluk kuvvetlerimizi bilgilendiriyor. Bu anlamda sağ olsun AFAD ve kolluk ekipleri dünden bu yana gerekli çalışmaları tüm ekipmanlarıyla beraber yapıyorlar. Şu anda arama çalışmaları devam ediyor, tabi şu an her yerde aranıyor" dedi.

Daha sonra konuşan Baba Ali Ermutlu ise konuşmasında, "Kamu kurumlarını ve jandarmayı aradık, sağ olsunlar geldiler, arama yapıyorlar. Çocuğum oldukça sakin biriydi, efendi bir kişiliği sahipti. 10 Çocuğumdan biriydi" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar ise, "Ali Ermutlu'yu arıyoruz. Dünden bu yana kayıp, saat 9.30- 10 gibi evden çıkmış. Herhangi bir haber daha alınamadı kendisinden. Şu an arama ve tarama faaliyetleri devam ediyor. Dere yataklarını arıyoruz, orman içini aradık, köprü ve menfez altlarına baktık. Bir sonuç alamadık şuana kadar" diye konuştu.

Kendisinden bir türlü haber alınamayan Ali Ermutlu için ekipler arama çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Kayıp genç 300 kişilik ekiple aranıyor
Kayıp genç 300 kişilik ekiple aranıyor
Kayıp genç 300 kişilik ekiple aranıyor
Kayıp genç 300 kişilik ekiple aranıyor
Kayıp genç 300 kişilik ekiple aranıyor
Kayıp genç 300 kişilik ekiple aranıyor
Kayıp genç 300 kişilik ekiple aranıyor
Kayıp genç 300 kişilik ekiple aranıyor
Kayıp genç 300 kişilik ekiple aranıyor

Yaylakonak, Adıyaman, Jandarma, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp genç 300 kişilik ekiple aranıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Altınordu ve Altay, Süper Lig için kozlarını paylaşacak! Final maçı Olimpiyat Stadı'nda Altınordu ve Altay, Süper Lig için kozlarını paylaşacak! Final maçı Olimpiyat Stadı'nda İstanbul'un göbeğinde kurşun yağmuruna tutuldu! O adamın İstanbul'un göbeğinde kurşun yağmuruna tutuldu! O adamın "Ölüyorum" feryatları ortalığı inletti Fenerbahçe'de Altay, kendisinden habersiz yapılan transfer görüşmelerine tepki gösterdi Fenerbahçe'de Altay, kendisinden habersiz yapılan transfer görüşmelerine tepki gösterdi Eurovision'da birinci seçilen İtalyan grubun solisti, kutlamalarda uyuşturucu çekti! Eurovision'da birinci seçilen İtalyan grubun solisti, kutlamalarda uyuşturucu çekti! Ucu bucağı sır olan gizemli mağara, keşfedilmeyi bekliyor Ucu bucağı sır olan gizemli mağara, keşfedilmeyi bekliyor Mehmet Ceyhan, Mehmet Ceyhan, "Maskeyi ne zaman çıkarabiliriz?" sorusunu yanıtladı: Vakaları binli rakamlara indirmemiz şart Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı

Son Dakika Haberleri
15:59 Ankara'da hayrete düşüren olay! Sevgilisiyle tartışan adamı, sokak ortasında pompalı ile öldürdü
15:57 Altınordu ve Altay, Süper Lig için kozlarını paylaşacak! Final maçı Olimpiyat Stadı'nda
15:41 Elektrik akımına kapılan genç kız yaşamını yitirdi, onu hastaneye yetiştirmeye çalışan abisi ise kalp krizi geçirdi
15:38 Adana Demirspor Başkanı Sancak: Mario Balotelli ile görüştük
15:14 Rize'deki gerginliğin ardından vatandaşa saldıran İYİ Partililer hakkında soruşturma başladı
15:11 Fenerbahçe'de Altay, kendisinden habersiz yapılan transfer görüşmelerine tepki gösterdi
14:40 Ucu bucağı sır olan gizemli mağara, keşfedilmeyi bekliyor
14:31 Dünyaca ünlü golcü Diego Costa'yı, Arda Turan getiriyor
13:58 Oğuzhan Özyakup, arka plandaki sorunlardan bahsetti: İçeride yaşadığımız krizleri göremiyorsunuz
13:42 Mesut Özil, Fenerbahçe'nin yeni kaptanı oluyor
Ankara'da hayrete düşüren olay! Sevgilisiyle tartışan adamı, sokak ortasında pompalı ile öldürdü Ankara'da hayrete düşüren olay! Sevgilisiyle tartışan adamı, sokak ortasında pompalı ile öldürdü         
15:59
Elektrik akımına kapılan genç kız yaşamını yitirdi, onu hastaneye yetiştirmeye çalışan abisi ise kalp krizi geçirdi Elektrik akımına kapılan genç kız yaşamını yitirdi, onu hastaneye yetiştirmeye çalışan abisi ise kalp krizi geçirdi         
15:41
Adana Demirspor Başkanı Sancak: Mario Balotelli ile görüştük Adana Demirspor Başkanı Sancak: Mario Balotelli ile görüştük         
15:39
İstanbullular sıcak ekmek için uzun kuyruklar oluşturdu! Görüntüler kısıtlamanın olduğu bugün kaydedildi İstanbullular sıcak ekmek için uzun kuyruklar oluşturdu! Görüntüler kısıtlamanın olduğu bugün kaydedildi         
15:05
8 yıl önce Suriye'den gelen adam, volkanik dağın eteklerinden toplayıp işlediği taşların tanesini bin liradan satıyor 8 yıl önce Suriye'den gelen adam, volkanik dağın eteklerinden toplayıp işlediği taşların tanesini bin liradan satıyor         
14:44
Üşengeçliği sayesinde fenomen oldu! Poşeti uzaktan çöp kovasına tam isabetle attı Üşengeçliği sayesinde fenomen oldu! Poşeti uzaktan çöp kovasına tam isabetle attı         
13:44
Kongo'daki yanardağ patladı! 3 bin 500 kişi Ruanda'ya kaçtı Kongo'daki yanardağ patladı! 3 bin 500 kişi Ruanda'ya kaçtı         
13:18
İran'ın bu adımı İsrail'i kızdıracak! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular İran'ın bu adımı İsrail'i kızdıracak! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular         
12:25
Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu         
11:31
Yasemin Allen'ın bikinili yatak pozunda, telefon detayı dikkatlerden kaçmadı Yasemin Allen'ın bikinili yatak pozunda, telefon detayı dikkatlerden kaçmadı         
11:03
Askere gitmeye hazırlanan genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü Askere gitmeye hazırlanan genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü         
10:48
Soylu'nun Soylu'nun "Karısının iç çamaşırına saklanan edepsiz" sözlerine Peker'den yanıt geldi         
10:21
Bulundukları yerde uygulanacak! Tarım işçilerine aşı müjdesi Bulundukları yerde uygulanacak! Tarım işçilerine aşı müjdesi         
09:28
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Ayrı dünyaların insanlarıyız" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Doğrudur, öyle bir dünyada işimiz yok         
09:16
Sedat Peker, YouTube hesabında yayınladığı videolarda mekan değişikliğine gitti Sedat Peker, YouTube hesabında yayınladığı videolarda mekan değişikliğine gitti         
09:05
Müftünün vaazda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alması sosyal medyada tepki çekti Müftünün vaazda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alması sosyal medyada tepki çekti         
22:43
Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli Bahar Öztan son halini sevenleriyle paylaştı Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli Bahar Öztan son halini sevenleriyle paylaştı         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2021 16:04:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayıp genç 300 kişilik ekiple aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement