Kayıp genç 300 kişilik ekiple aranıyor - Son Dakika

Kayıp genç 300 kişilik ekiple aranıyor

Gaziantep'ten Adıyaman'a, iz takip köpeği getirildi

ADIYAMAN - Adıyaman'da yaklaşık 2 gündür kayıp olan genç, 300 kişilik bir ekiple dağ taş her yerde aranıyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Yaylakonak beldesinde yaşayan 20 yaşındaki Ali Ermutlu isimli genç, hava almak için evinden dışarıya çıktı. Evden ayrılan ve bir daha da geri dönmeyen Ermutlu'dan haber alamayan yakınları durumu AFAD ekiplerine ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen ekipler, beldenin üst kısımlarında ve civarda bulunan dere yataklarında aramaya başladı. 2 gündür her yerde aranan ve bir türlü kendisine ulaşılamayan Ali Ermutlu için, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 'Sürme' isimli iz takip köpeği de getirildi. Ali ve Gaffure Ermutlu'nun 10 çocuğundan biri olan 20 yaşındaki Ali Ermutlu, AFAD ekipleri, jandarma ekipleri ve belde halkının da yer aldığı 300 kişilik bir ekip tarafından aranmaya başlandı. Jandarma Özel Harekat Timlerinin de destek verdiği aramalara Yaylakonak Belediye Başkanı Abuzer Aydın'da katıldı.

Kaybolan Ali Ermutlu için 2 gündür her yerde arama yaptıklarını dile getiren Yaylakonak Belediye Başkanı Abuzer Aydın, "Dün saat 10'dan itibaren kendisinden haber alınamıyor. Kendisinden haber alınamadıktan 4-5 saat sonra ailesi kolluk kuvvetlerimizi bilgilendiriyor. Bu anlamda sağ olsun AFAD ve kolluk ekipleri dünden bu yana gerekli çalışmaları tüm ekipmanlarıyla beraber yapıyorlar. Şu anda arama çalışmaları devam ediyor, tabi şu an her yerde aranıyor" dedi.

Daha sonra konuşan Baba Ali Ermutlu ise konuşmasında, "Kamu kurumlarını ve jandarmayı aradık, sağ olsunlar geldiler, arama yapıyorlar. Çocuğum oldukça sakin biriydi, efendi bir kişiliği sahipti. 10 Çocuğumdan biriydi" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar ise, "Ali Ermutlu'yu arıyoruz. Dünden bu yana kayıp, saat 9.30- 10 gibi evden çıkmış. Herhangi bir haber daha alınamadı kendisinden. Şu an arama ve tarama faaliyetleri devam ediyor. Dere yataklarını arıyoruz, orman içini aradık, köprü ve menfez altlarına baktık. Bir sonuç alamadık şuana kadar" diye konuştu.

Kendisinden bir türlü haber alınamayan Ali Ermutlu için ekipler arama çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.