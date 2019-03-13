Kayıp Genç, 7 Saat Sonra Ormanda Bulundu

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan şizofreni hastası Ömer Faruk Yıldırım (26), 7 saat sonra ormanlık alanda jandarma tarafından bulundu.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan şizofreni hastası Ömer Faruk Yıldırım (26), 7 saat sonra ormanlık alanda jandarma tarafından bulundu.



Ayvacık ilçesinde, dün saat 16.00 sıralarında evinden dışarı çıkan şizofreni hastası Ömer Faruk Yıldırım, bir daha dönmedi. Yıldırım'ın ailesi jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Ekipler, gencin bulunması için arama çalışması başlattı. 7 saat süren arama çalışmalarının ardından Yıldırım, Hüseyinfakı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda sağ bulundu. Sağlık kontrolü için Ayvacık Devlet Hastanesine götürülen Ömer Faruk Yıldırım, daha sonra ailesine teslim edildi.



- Çanakkale

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İnekten Süt Emen Çocuğun Videosu, Sosyal Medyayı Salladı

Mansur Yavaş, "Sorularıma Cevap Ver" Diyen Ömer Çelik'e Meydan Okudu: Cevap Hakkımı Sağlayın

Çalışma İzni Olmadan Yabancı Çalıştıran İşverene 8 Bin 821 Lira Para Cezası Kesilecek

Sırrı Süreyya Önder, Cezaevinde İğne İpliğe Döndü