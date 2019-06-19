Son Dakika Haberleri: Kayıp genç adamı arama çalışmaları sürüyor
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Kayıp genç adamı arama çalışmaları sürüyor

53 dakika önce

Tunceli'de kendisinden haber alınmayan ve bir otobüsün çarpıp Munzur çayına düşmesine neden olduğu iddia edilen 28 yaşındaki Engin Eroğlu'nu arama çalışmaları 5. gününde de devam ediyor.

Kayıp genç adamı arama çalışmaları sürüyor, System.String[]
Tunceli'de kendisinden haber alınmayan ve bir otobüsün çarpıp Munzur çayına düşmesine neden olduğu iddia edilen 28 yaşındaki Engin Eroğlu'nu arama çalışmaları 5. gününde de devam ediyor.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Ovacık ilçesine bağlı Yoncalık köyünde küçük baş hayvanları otlatmaya götüren Ergin Eroğlu'nun eve dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirmişti. Bunun üzerine AFAD, Jandarma, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar ve vatandaşlardan oluşan 200 kişilik ekip, arama çalışması yapmıştı. İlk yapılan aramada Eroğlu'na ait cep telefonu ve şapkası Munzur Çayı kıyısında bulunmuştu. Genç adamın Ovacık'tan İstanbul'a giden bir otobüsün çarpması sonucu Munzur Çayı'na düştüğü iddia edildi. Bunun üzerine arama kurtarma çalışmalarını Munzur Çayı'nda yoğunlaştıran ekipler, bugün yeniden arama kurtarma çalışmasına başladı.

5'inci günde Tunceli AFAD ekiplerinin yanı sıra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekibinden 5 kişi de kente gelerek çalışmalara destek vermeye başladı. Eroğlu'nun Munzur Çayı'na düştüğü tahmin edilen bölgede dalış yapan ekipleri, drone ve botla da yüzeyden çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasına gönüllülerde destek veriyor. - TUNCELİ
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:19 Kaynak: İHA
Genç, Tunceli, Munzur, Güncel
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