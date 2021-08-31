Kayıp genç barajda aranıyor - Son Dakika

- Kayıp genç barajda aranıyor

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde arkadaşlarıyla buluşan ve daha sonra kendisinden haber alınmayan bir kişinin kaybolması üzerine arama çalışması başlatıldı. Şahsın en son baraj çevresinde görüldüğü bilgisi üzerine barajda arama başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Milas'ta dün gece arkadaşlarıyla Akgedik Barajı'nda buluşan 20 yaşındaki Yunus Emre B. gece eve dönmedi. Yunus Emre B.'nin arkadaşlarıyla birlikte kaldığını düşünen aile bireyleri, kaybolduğunu sabah saatlerinde arkadaşlarının Yunus Emre B.'ye ulaşamaması üzerine öğrendi. Ailenin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Milas İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri, Jandarma Suç Araştırma Timi ve İstihbarat Timi de olayla ilgili araştırma başlatırken, Muğla il Jandarma Komutanlığı'na bağlı İz Takip Timi, iz takip köpeği ile alanda arama yaptı fakat her hangi bir ize rastlanılamadı.

Muğla ve İzmir Deniz Polisi ile Muğla ve Bodrum Sahil Güvenlik ekipleri de arama çalışmalarına dahil olarak Akgedik Barajı'nın tahliye havuzunda arama çalışması başlattı. Yapılan aramada, Yunus Emre B.'ye ait olduğu iddia edilen bir çift ayakkabı Akgedik Barajı'nın tahliye havuzunda bulundu. Bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.