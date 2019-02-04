Kayıp Genç Batuhan Kızıl'ın Babası Aydın Kızıl: "Allah Kimseye Evlat Acısı Vermesin"

Kayıp genç Batuhan Kızıl'ın babası Aydın Kızıl: "Allah kimseye evlat acısı vermesin" Dereye uçtuğu iddia edilen otomobili arama çalışmaları havadan görüntülendiÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4 gencin içinde bulunduğu otomobilin dereye uçtuğu iddiası üzerine bölgede yapılan...

Kayıp genç Batuhan Kızıl'ın babası Aydın Kızıl: "Allah kimseye evlat acısı vermesin"

Dereye uçtuğu iddia edilen otomobili arama çalışmaları havadan görüntülendi



ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4 gencin içinde bulunduğu otomobilin dereye uçtuğu iddiası üzerine bölgede yapılan aramalar yaklaşık 200 kişilik arama kurtarma ekibiyle sürüyor. Kayıp gençlerden Batuhan Kızıl'ın babası Aydın Kızıl, "Allah kimseye evlat acısı vermesin. Bir gün önce görüşmüştük. Çanakkale'ye gezmeye gitmişti. Gezmekten geldi. Arkadaşlarıyla çıktı. Suyu da görmüşler, ama arabayı kaptırmışlar" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Menderes çayı üzerindeki Akköy geçidi olarak bilinen bölgede Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında bir otomobil dereye uçtu. Aracın içinde bulunan dört gencin yükselen suyun içinde kaybolduğu bildirildi. Bölgede aramalara jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD, sahil güvenlik ve polis katılıyor. Ayrıca çalışmalara Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına ait bir helikopter, DSİ'ye ait ağır iş makinaları ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına ait zodyak botuyla ve deniz polisine ait bot, Balıkesir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve dalgıçlar katılıyor. Öte yandan bölgeye ağır metal dedektörleri gelerek arama yapması bekleniyor.

Kayıp gençlerden Batuhan Kızıl'ın babası Aydın Kızıl, "Allah kimseye evlat acısı vermesin. Nasıl anlatayım? Bir gün önce görüşmüştük. Çanakkale'ye gezmeye gitmişti. Gezmekten geldi. Arkadaşlarıyla çıktı. Suyu da görmüşler, ama arabayı kaptırmışlar. Benim 21.30 - 22.00 sıralarında haberim oldu. Telefon açtım, ulaşamayınca hemen koştuk geldik. Bunlar arkadaş. Hep buluşuyorlardı" dedi.

İlk bilgiler doğrultusunda otomobilde 2 kişi olduğu düşünülürken, Çanakkale Valiliği, 2 ailenin daha çocuklarıyla ilgili kayıp ihbarında bulunduğunu açıkladı. Bununla birlikte kayıp sayısı 4'e çıktı. Gençlerin içinde bulunduğu iddia edilen otomobile henüz ulaşılamadı. Gençlerinin yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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