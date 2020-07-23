Kayıp genç bulundu - Son Dakika

Samsun'da dalgıç polisler ve jandarma ekipleri tarafından aranan 18 yaşındaki genç sağ olarak bulundu.

Olay, Tekkeköy ilçesi Kutlukent Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Bilal B. dün sabah saatlerinde kayıplara karıştı. Bilal B.'nin otomobili evine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Kirazlık Deresi yakınında kapısı açık terk edilmiş halde bulundu. Genci aramaya başlayan yakınları, dere kenarında taşın üzerinde gencin tişörtüne rastladı. Aile jandarmaya haber verdi. Olay yerine jandarma ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Jandarma karadan arama çalışması yaparken, dalgıç polisler ise Kirazlık Deresi içindeki dün akşama kadar 4 kilometre mesafede su birikintisi ve göletlerde arama çalışması yaptı. Dün gün boyu süren çalışmalarda kayıp genç bulunamadı.

Bilal B.'nin, Tekkkeköy Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bu sabah Alibeyli Mahallesi'nde bir akrabasının evinde bulunduğu öğrenildi. - SAMSUN