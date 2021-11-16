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Son dakika haberleri... Kayıp gencin çatıda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kayıp gencin çatıda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği ortaya çıktı

16.11.2021 17:19

Son dakika haberler: Kayıp gencin çatıda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği ortaya çıktı Gencin cenazesi itfaiye tarafından indirildi Çorum'da yaklaşık bir haftadır olan kayıp olarak aranan 24 yaşındaki genç metruk bir binanın çatısında elektrik akımına kapılmış halde bulundu.

Kayıp gencin çatıda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği ortaya çıktı

Gencin cenazesi itfaiye tarafından indirildi

ÇORUM - Çorum'da yaklaşık bir haftadır olan kayıp olarak aranan 24 yaşındaki genç metruk bir binanın çatısında elektrik akımına kapılmış halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Çorum'da yaşayan Bekir Güvenç bir hafta önce evinden ayrılarak bir daha dönmedi. Ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan gencin bulunması için polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. Kayıp genci arama çalışmaları sürerken, 112 Acil Çağrı merkezini arayan vatandaşlar Kunduzhan Mahallesi 2. Oruç Sokak'ta bulunan boş bir evin çatı katında bir kişinin hareketsiz yattığını ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri yaptıkları incelemede çatıda bulunan elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cesedin bir haftadır kayıp olan Bekir Güvenç'e ait olduğu tespit edildi. YEPAş ekiplerinin bölgede yaptığı enerji kesintisinin ardından Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çatıdan indirilen gencin cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika haberleri... Kayıp gencin çatıda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Kayıp gencin çatıda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Kayıp gencin çatıda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Kayıp gencin çatıda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Kayıp gencin çatıda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Kayıp gencin çatıda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Kayıp gencin çatıda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Kayıp gencin çatıda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Kayıp gencin çatıda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Kayıp gencin çatıda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Kayıp gencin çatıda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Kayıp gencin çatıda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Kayıp gencin çatıda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Kayıp gencin çatıda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Kayıp gencin çatıda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği ortaya çıktı

Jandarma, Polis, Çorum, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Kayıp gencin çatıda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Kayıp gencin çatıda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği ortaya çıktı - Son Dakika
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