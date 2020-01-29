Kayıp genç cezaevinde çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayıp genç cezaevinde çıktı - Son Dakika

Kayıp genç cezaevinde çıktı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ve 12 gündür aranan gencin 'mala zarar verme' suçundan tutuklanarak cezaevine konulduğu ortaya çıktı.

Kayıp genç cezaevinde çıktı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ve 12 gündür aranan gencin 'mala zarar verme' suçundan tutuklanarak cezaevine konulduğu ortaya çıktı.


Alanya'nın Yeniköy Mahallesi'ndeki evinden 17 Ocak sabah saatlerinde evden çıkan M.K. (23) bir daha geri dönmedi. Ailesi gidebileceği her yeri araştırdı ancak bir sonuç elde edemeyince M.K. için polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan araştırmalar sonrası M.K.'nin 'mala zarar verme' suçundan gözaltına alındıktan tutuklanarak tutuklandığı ortaya çıktı.


Öte yandan yetkililer 18 yaşından büyük bir kişinin cezaevine girdiğinde, şahsın istememesi durumunda ailesine haber verilmediğini ifade etti. - ANTALYA

Yeniköy Mahallesi, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Aile kayıp diye aradıkları çocuklarının cezaevinde olduğunu öğrenince şaşkına döndü
Genç Elif'in söz kesme hayalleri yarım kaldı, duvaklı tabutla defnedildi Sevgilisine "mahrem videolarını ailene gönderirim" diyerek şantaj uyguladı Kazada yaralanan adam kendinden çok aracını düşündü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 18:57:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayıp genç cezaevinde çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]