Kayıp genç dağ bayır aranıyor - Son Dakika

- Kayıp genç dağ bayır aranıyor

Bursa'da 7 gündür kayıp genç ormanlık alanda böyle aranıyor

Bursa'da arama çalışmaları havadan böyle görüntülendi

BURSA - Bursa'da 7 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyen psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kayıp genç, dağ bayır aranıyor. Ormanlık alanda her ağacın altına bakan arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları havadan böyle görüntülendi.

Bursa'nın Küplüpınar Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Salih Geçgel, 7 gün önce evinden ayrılmış, bir daha geri dönmemişti. Geçgel'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri Geçgel'in en son evine 10 kilometre uzakta bulunan Ovaakça Mahallesi'nde görüldüğünü belirledi. Mahalle sakinleriyle görüşen ekipler, Gelgeç'in sürekli Ovaakça'ya yürüyerek geldiğini, çay ocaklarında çay içtikten sonra ayrıldığını belirledi. Bunun üzerine durum arama kurtarma ekiplerine bildirildi. Kayıp genci bulmak için bölgeye AFAD, NAK, AKUT, ANDA ve çeşitli arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dün akşam saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları gecenin ilerleyen saatlerinde sondandırıldı.

Dağ ve bayırda arama çalışmaları devam ediyor

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kayıp Salih Geçgel'in arama çalışmalarına tekrar başlandı. Ormanlık arazide dağ bayır tüm araziyi tarayarak arayan ekipler, tüm ağaç altlarına bakarak kayıp genci bulmaya çalışıyor. Arama çalışmalarını termik santralin çevresine yoğunlaştıran ekiplerin ormanlık arazideki arama çalışmaları ise drone ile saniye saniye kaydedildi.