Kayıp genç her yerde aranıyor - Son Dakika

Olayla ilgili soruşturma başlatan Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Recep Tosun'un bulunması için çalışma başlattı. - SAMSUN

Çarşamba ilçesinde kayıplara karışan 19 yaşındaki Recep Tosun, ilçe genelinde aranıyor. Gencin ailesi kaybolan çocukları için Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne başvurdu.

Samsun 'un Çarşamba ilçesinde 2 gündür haber alınamayan 19 yaşındaki Recep Tosun isimli genç her yerde aranıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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