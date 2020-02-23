Kayıp genç her yerde aranıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayıp genç her yerde aranıyor - Son Dakika

Kayıp genç her yerde aranıyor

6 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2 gündür haber alınamayan 19 yaşındaki Recep Tosun isimli genç her yerde aranıyor.

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2 gündür haber alınamayan 19 yaşındaki Recep Tosun isimli genç her yerde aranıyor.


Çarşamba ilçesinde kayıplara karışan 19 yaşındaki Recep Tosun, ilçe genelinde aranıyor. Gencin ailesi kaybolan çocukları için Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu.


Olayla ilgili soruşturma başlatan Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Recep Tosun'un bulunması için çalışma başlattı. - SAMSUN

Emniyet Müdürlüğü, Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:23 Kaynak: İHA
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