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Kayıp genç için 4. günde arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kayıp genç için 4. günde arama çalışmaları sürüyor

04.02.2022 12:09
Kayıp genç için 4. günde arama çalışmaları sürüyor

Denizli'nin Çameli ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan gencin kaybolduktan 6 saat sonra telefon sinyalinin en son baz istasyonunda alınması üzerine çalışmalar o bölgeye doğru yoğunlaştırıldı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan gencin kaybolduktan 6 saat sonra telefon sinyalinin en son baz istasyonunda alınması üzerine çalışmalar o bölgeye doğru yoğunlaştırıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinden bindiği otobüsle Denizli'nin Çameli ilçesi Kirazylıyayla Mahallesine gelen 19 yaşındaki Barış Özbek, babasına saat 15.00'da eve geleceğini belirterek telefonu kapattı. Özbek'ten bir süre sonra haber alamayan aile yakınları, arkadaşlarını arayarak bilgi aldı. Arkadaşlarından en son Özbek'in otobüsten indiğine dair bilgi alan aile, oğullarından haber alamamaları üzerine karakola giderek ihbarda bulundu.

İhbar üzerine ekipler arama çalışmalarını 4. gününde sürdürmeye devam ederken, Özbek'in telefonundan sinyal alındı. Kaybolduktan 6 saat sonra Emecik kulesindeki baz istasyonundan en son sinyali görülen Özbek için arama çalışmaları o bölgeye doğru yoğunlaştırıldı. Ekipler zorlu şartlara rağmen gencin bulunması için çalışmaları havanın aydınlanması ile beraber sürdürüyor. - DENİZLİ

Kayıp genç için 4. günde arama çalışmaları sürüyor
Kayıp genç için 4. günde arama çalışmaları sürüyor
Kayıp genç için 4. günde arama çalışmaları sürüyor

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Barış Özbek, Denizli, Ortaca, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp genç için 4. günde arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayıp genç için 4. günde arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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