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Kayıp genç için dağda komandolarla arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Kayıp genç için dağda komandolarla arama çalışması başlatıldı

02.02.2022 14:35
Kayıp genç için dağda komandolarla arama çalışması başlatıldı

Denizli'nin Çameli ilçesinde otobüsten indikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan genç için, karlı dağlarda arama çalışması başlatıldı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde otobüsten indikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan genç için, karlı dağlarda arama çalışması başlatıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinden bindiği otobüsle Denizli'nin Çameli ilçesi Kirazylıyayla Mahallesine gelen 19 yaşındaki Barış Özbek, babasına saat 15.00'da eve geleceğini belirterek telefonu kapattı. Özbek'ten bir süre sonra haber alamayan aile yakınları, arkadaşlarını arayarak bilgi aldı. Arkadaşlarından en son Özbek'in otobüsten indiğine dair bilgi alan aile, oğullarından haber alamamaları üzerine karakola giderek ihbarda bulundu.

Eksi 8 derece arama çalışması gerçekleştiriliyor

İhbar üzerine jandarma ekipleri ve AKUT ekipleri kötü hava şartlarına rağmen arama çalışması başlattı. Bölgenin karlı ve havanın eksi 8 derece olması nedeniyle ekipler sabah saat 04.00 sıralarında çalışmalara son verdi. Havanın aydınlanması ile birlikte arama kurtarma çalışmalarına iz takip köpeği ve komandolar ile beraber devam eden ekipler, gencin bulunması çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. - DENİZLİ

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Barış Özbek, Denizli, Ortaca, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp genç için dağda komandolarla arama çalışması başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayıp genç için dağda komandolarla arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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