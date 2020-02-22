Kayıp genç, istasyon görevlisinin dikkati sayesinde bulundu - Son Dakika
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Kayıp genç, istasyon görevlisinin dikkati sayesinde bulundu

6 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 3 gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Harun Zorbaz (26), Manavgat- Akseki yolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda bulundu.

Kayıp genç, istasyon görevlisinin dikkati sayesinde bulundu, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 3 gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Harun Zorbaz (26), Manavgat- Akseki yolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda bulundu. Zorbaz'ın kayıp ilanını sosyal medyadan gören istasyon görevlisi, genci jandarma ekiplerine teslim etti.

Alanya'da ailesiyle yaşayan Harun Zorbaz, 20 Şubat Perşembe akşamı Alanya Güllerpınarı Mahallesi'nde bulunan babasına ait marketten ayrıldıktan sonra eve dönmedi. Çocuklarını gece boyunca arayan aile sabah karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. Aile ve yakınları sosyal medyadan da kayıp paylaşımları yaparak Zorbaz'ı bulmaya çalıştı. Kendisinden 3 gün haber alınamayan Harun Zorbaz, Manavgat- Akseki karayolu üzerinde Hacıobası Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonuna sabah erken saatlerde elinde pet şişeyle gelerek pompa görevlisi Evren Yalçın'dan yakıt istedi. Görevli Yalçın ise pet şişeye akaryakıt verilmesinin yasak olduğunu Zorbaz'a söyleyerek, geri çevirdi. Bunun üzerine Harun Zorbaz akaryakıt istasyonundan ayrılacağı sırada Evren Yalçın, Harun Zorbaz'ın daha önce sosyal medyada kayıp ilanını gördüğünü hatırladı. Cep telefonundan sosyal medya ilanını tekrar kontrol eden Evren, akaryakıt istasyonunun 100 metre ilerisinde yetişerek Zorbaz'ı yakındaki jandarma kontrol noktasına götürdü. Jandarma tarafından ailesine haber verilen Harun Zorbaz, ekipler tarafından Alanya'dan gelen ağabeyi Mustafa Zorbaz'a teslim edildi.Yetkililere yaşadığı bunalımdan uzaklaşmak istediğini belirten Harun Zorbaz'ın motosikletiyle geziye çıktığı sırada Manavgat Halitağalar Mahallesi civarında yakıtının bittiğini, motosikleti park ettikten sonra pet şişeyle akaryakıt istasyonuna geldiğinde istasyon çalışanının kendisini tanıyarak, jandarmaya teslim ettiğini anlattığı belirtildi.


Manavgat, Akseki, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:17 Kaynak: DHA
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