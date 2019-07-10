Kayıp genç jandarma ekiplerince bulundu
59 dakika önce
Siirt'te kendisinden haber alınamayan Kur'an kursu öğrencisi jandarma ekiplerince yürütülen 3 saatlik çalışma sonucu bulundu.
Siirt Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:01 Kaynak: AA
'te kendisinden haber alınamayan Kur'an kursu öğrencisi jandarma ekiplerince yürütülen 3 saatlik çalışma sonucu bulundu.
Alınan bilgiye göre, İnkapı köyündeki Kur'an kursunda yatılı eğitim alan M.G'den (14), iki gün önce haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi.
İl ve İlçe Jandarma
Komutanlığı ekiplerince yürütülen titiz ve koordineli çalışma ile M.G, kent merkezinde bulundu.
Siirt Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen M.G, ailesine teslim edildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kendisiyle ilgili yazıya sert tepki: Suç duyurusunda bulunacağım Ekrem İmamoğlu'ndan Ali İsmail Korkmaz paylaşımı: Rahat uyu güzel çocuk İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Mehmet İhsan Şimşek istifa etti Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt