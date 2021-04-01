Genç kız başından vurularak ölmüş vaziyette bulundu - Son Dakika

Genç kız başından vurularak ölmüş vaziyette bulundu

01.04.2021 19:30

Genç kız başından vurularak ölmüş vaziyette bulundu Konya'nın Ereğli ilçesinde, dün ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç kız, başından vurularak ölmüş vaziyette bulunurken, erkek arkadaşı olduğu belirtilen bir şüphelinin de aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Genç kız başından vurularak ölmüş vaziyette bulundu

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde, dün ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç kız, başından vurularak ölmüş vaziyette bulunurken, erkek arkadaşı olduğu belirtilen bir şüphelinin de aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Ereğli ilçesine bağlı Hortu Mahallesi Kuzukuyusu arasında bulunan karayolu kenarında boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Bahriye Buket İlhan dün evine dönmeyince ailesi polise kayıp müracaatında bulundu. Genç kızdan haber alınamazken, erkek arkadaşı olduğu belirtilen B.B, polise giderek arkadaşı Bahriye Buket İlhan'ın intihar ettiğini anlattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay mahalline giden jandarma ekipleri de başından vurulmuş vaziyette genç kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili genç kızın arkadaşı olduğu belirtilen B.B. ile olayın ardından arayarak yardım istediği arkadaşı S.Ş. ve babası A.Ş. gözaltına alındı. Şüpheli B.B'nin olay yaşandıktan sonra polise giderek, kız arkadaşı ile otomobille boş araziye gittiklerini, Bahriye Buket'in intihar edeceğini söyleyerek çantasından tabanca çıkartıp başına ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Genç kızın intihar etmesi üzerine panikle tabancayı alarak arkadaşı S.Ş'yi yardım etmesi için aradığını iddia eden B.B, onun da babası ile birlikte geldiğini ve tabancayı onlara verdiğini söyledi. Polis merkezine gitmek için yola çıktıklarında arabasının yakıtının bitmesi üzerine yol kenarına bırakarak, arkadaşının arabasıyla polis merkezine geldiklerini anlattı. Şüphelilerin sakladıkları tabanca da kullanılmayan bir evde bulundu. B.B'nin aracının yakıtının biterek yol kenarında durması ise güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Buket İlhan'ın sosyal medya hesabından gece saatlerinde yapılan bir paylaşım da ortaya çıktı. "Bu hayata tutunmak için çok çaba sarf ettim. Kim ne derse desin çok uğraştım" şeklinde başlayan paylaşım da kayıtlara geçti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Genç kız başından vurularak ölmüş vaziyette bulundu
Genç kız başından vurularak ölmüş vaziyette bulundu
Genç kız başından vurularak ölmüş vaziyette bulundu
Genç kız başından vurularak ölmüş vaziyette bulundu
Genç kız başından vurularak ölmüş vaziyette bulundu
Genç kız başından vurularak ölmüş vaziyette bulundu
Genç kız başından vurularak ölmüş vaziyette bulundu
Genç kız başından vurularak ölmüş vaziyette bulundu

İntihar, Ereğli, Silah, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç kız başından vurularak ölmüş vaziyette bulundu - Son Dakika


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