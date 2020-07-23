Kayıp genç kız binlerce dakikalık kamera görüntüsü izlenerek bulundu - Son Dakika

İzmir'in Menemen ilçesinden annesinin yaşadığı Manisa'ya gitmek için ayrılan ve haber alınamayan 16 yaşındaki genç kızın bulunmasının detayları ortaya çıktı. Kurulan özel ekip bin 200 dakikalık kamera kaydını saniye saniye incelerken, 30'dan fazla kişinin de bilgisine başvurulduğu öğrenildi.

Geçen Salı günü babasıyla tartıştıktan sonra Manisa'da yaşayan annesinin yanına gitmek için evden ayrılan E.H. (16), İzmir'in Menemen ilçesindeki bir parkta erkek arkadaşı E.Y. (19) ile birlikte bulunurken, kayıp genç kızın bulunmasının detayları da ortaya çıktı. Ailenin ihbarı üzerine Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine bağlı ekipler teyakkuza geçerken, E.H.'yi bulmak için özel bir ekip oluşturuldu. E.H.'nin son olarak görüldüğü Manisa'da da Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerle irtibata geçilerek ortak bir çalışma yürütüldü. Ekipler bu süreçte E.H.'yi bulmak için 100'den fazla güvenlik kamerasını incelerken, Manisa'da da E.H.'nin görüldüğü noktalardaki kameralar izlendi. Bu süreçte E.H.'nin ailesi, akrabaları ve arkadaşları da tek tek sorguya alındı. Arkadaşlarının verdiği ifadeler ve teknik takibin ışığında E.H.'nin erkek arkadaşı E.Y. ile birlikte olduğunun ortaya çıkmasıyla soruşturma genişletildi.

Binlerce dakika görüntü incelendi

E.H.'nin erkek arkadaşı E.Y. ile olduğunun tespit edilmesinin ardından ekipler, bu kez E.Y.'nin ailesini, arkadaşlarını ve akrabalarını sorguya aldı. E.Y.'nin sorguya alınan annesi, oğlunun da kayıp olduğunu belirterek, kayıp başvurusunda bulundu. 30'dan fazla sorgu ve kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından E.H.'nin İzmir'den Manisa'ya geldikten sonra yeniden otobüse binerek İzmir'e döndüğü, burada erkek arkadaşı E.Y. ile buluştuktan sonra ikilinin E.Y.'nin İzmir'de ikamet eden bir akrabasının evine gittiği tespit edildi. İkilinin yerinin tespit edilmesine rağmen genç kızın hayatını tehlikeye atmak istemeyen ekipler tarafından E.Y.'nin annesine oğluna telefon açması ve buluşmak istediğini söylemesi iletildi. Bunun üzerine telefon açan anne, oğlu E.Y.'ye E.H.'yi de alıp Menemen'e gelmesini söyledi. Buluşma saatinden önce ekipler parktaki yerini alırken, annesiyle buluşacağını düşünen E.Y. karşısında bir anda polisleri gördü. Ekipler E.Y.'yi gözaltına alırken, E.H. ise geceyi Çocuk Büro Amirliği gözetiminde geçirdi. Yaklaşık 21 saatte bin 200 dakikalık kamera kaydı incelendikten sonra E.H.'nin bulunduğu ortaya çıktı.

Ailesine verilmeyecek

Ekiplerin yoğun çabası sonucunda bulunan E.H.'nin Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. E.H.'nin ifadesinde, erkek arkadaşı E.Y. tarafından zorla alıkoyulmadığını ve kendi rızasıyla gittiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan genç kızın babasıyla ve annesiyle sorunlar yaşadığını, bu sebeple de her ikisinde de kalmak istemediğini belirtmesi üzerine ailesine teslim edilmeyeceği belirtildi. E.H.'nin yetkililer tarafından belirlenen bir devlet yurduna yerleştirileceği öğrenildi. - İZMİR