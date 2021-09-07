Kayıp genç kız kömürlükte bulundu (2) - Son Dakika

SERBET BIRAKILDILAR

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 19 gün önce evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan B.D. (17), polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu erkek arkadaşı S.Ö.'nün evinin kömürlüğünde bulundu. Olayın ardından gözaltına alınan S.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. S.Ö.'nün annesi A.Ö., babası T.Ö., ağabeyi Y.Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,