Son Dakika Haberleri: Kayıp Genç Kız Ölü Bulundu

Kayıp Genç Kız Ölü Bulundu

1 saat önce İlandır

Kayseri'de 16 gün önce evinden ayrılan ve kayıp olarak aranan 18 yaşındaki kız, bir inşaatın bahçesinde ölü bulundu.

Kayıp Genç Kız Ölü Bulundu, System.String[]
Kayseri'de 16 gün önce evinden ayrılan ve kayıp olarak aranan 18 yaşındaki kız, bir inşaatın bahçesinde ölü bulundu.

Merkez Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi İzzet Bölükbaşı Sokak'ta inşaat halindeki bir binanın bahçesinde ceset görenler, polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler cesedin 16 gün önce evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 18 yaşındaki İ.N.A'ya ait olduğunu belirledi.

Genç kızın cesedi, incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:22 Kaynak: AA

Kayseri, Genç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un Göbeğinde Skandal! Babası, Genç Kızı Zincire Vurdu 16 Gündür Sırra Kadem Basan İremnur'un Cansız Bedeni Karlar Arasında Bulundu

Ablası ve Eniştesini Öldürüp Teslim Oldu Bakan'dan Çiftçilere Müjde! 972 Milyon Lira Destek Sağlanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 17:31:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayıp Genç Kız Ölü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]