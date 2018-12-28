Kayıp Genç Kız Ölü Bulundu
1 saat önce İlandır
Kayseri'de 16 gün önce evinden ayrılan ve kayıp olarak aranan 18 yaşındaki kız, bir inşaatın bahçesinde ölü bulundu.
Kayseri
'de 16 gün önce evinden ayrılan ve kayıp olarak aranan 18 yaşındaki kız, bir inşaatın bahçesinde ölü bulundu. Merkez Melikgazi
ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi İzzet Bölükbaşı Sokak'ta inşaat halindeki bir binanın bahçesinde ceset görenler, polise haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler cesedin 16 gün önce evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 18 yaşındaki İ.N.A'ya ait olduğunu belirledi. Genç
kızın cesedi, incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Kayseri Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:43 Kaynak: AA
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