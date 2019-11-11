Kayıp genç kız, operasyon için girilen evde yarı baygın bulundu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir eve yapılan operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir süredir kayıp olarak aranan genç kız ise yarı baygın halde bulundu.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kocasinan İlçe Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Akçatepe Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.G. ve Ö.G. yakalandı. Şahıslara ait 2 ev ve 1 araçta yapılan aramalarda 3 ayrı alüminyum folyo içerisinde 97 gram metamfetamin, 45 gram kubar esrar, 10 adet uyuşturucu hap ve 8 adet uyuşturucu madde kullanmak maksadıyla kullanılan aparat ele geçirildi.



Öte yandan jandarma ekipleri tarafından arama yapılan evde, bir süredir kayıp olarak aranan E.Y. (16), yarı baygın bulundu. M.G. ve Ö.G., ekiplerce gözaltına alınırken, E.Y. ise İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltındaki şahıslar, jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.



İl Jandarma Komutanlığınca bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların, halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı şekilde aralıksız devam edeceği belirtildi. - KAYSERİ