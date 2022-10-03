Kayıp genç kız vatandaş ihbarlarıyla bulundu - Son Dakika
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Kayıp genç kız vatandaş ihbarlarıyla bulundu

03.10.2022 13:42
Kayıp genç kız vatandaş ihbarlarıyla bulundu

DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sabaha karşı evden kaçtığı iddia edilen 14 yaşındaki genç kız, 5'inci günün sonunda vatandaşların ihbarları sayesinde bulundu.

DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sabaha karşı evden kaçtığı iddia edilen 14 yaşındaki genç kız, 5'inci günün sonunda vatandaşların ihbarları sayesinde bulundu.

Olay, Pamukkale İlçesi Asmalıevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne R. A. ile birlikte yaşayan 14 yaşındaki İrem Karakaya (14), 28 Eylül 2022 Çarşamba günü 02.40 sıralarında evden çıktığı belirtildi. Kapı sesini duyan anne, kızının peşinden koştuğunu ancak yetişemediğini söyledi. Kızından haber alamayan aile kayıp ihbarında bulunmuştu. Yaklaşık 2 hafta önce Denizli'ye taşındıklarını ve fazla çevresi olmadığını söyleyen anne R.A. kızının bir an önce bulunması için çağrıda bulunmuştu.

Genç kız vatandaşların ihbarları ile bulundu

Vatandaşların ihbarları üzerine, bir taksicinin anneyi arayarak İrem'i 1 Ekim 2022 Cumartesi günü elinde bulunan poşetlerle otogara bıraktığını söyledi. Devriye gezen polis ekipleri gece saatlerinde İrem Karakaya'yı sokakta yürürken 5'inci günün sonunda buldu. Yanında kendisinden büyük kızlarla birlikte olduğu İrem, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Karakaya, ardından ailesine teslim edildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp genç kız vatandaş ihbarlarıyla bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayıp genç kız vatandaş ihbarlarıyla bulundu - Son Dakika
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