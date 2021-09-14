Kayıp genç kızdan 12 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

Eskişehir'de 12 gündür ailesi tarafından haber alınamayan ve en son evinden çıkışında 8 saniye güvenlik kamerasında görünen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Sally Ali Challab Al-Abbood'dan henüz haber alınamadı.

Eskişehir'de 2 Eylül Perşembe günü öğlen saatlerinde evinden çıkan ve 12 gündür kendisinden hiçbir şekilde haber alınamayan Irak asıllı Sally Ali Challab Al-Abbood'dan henüz haber yok. Evinden çıktığı esnada sokak üzerindeki güvenlik kameralarında 8 saniye görülen Sally Ali Challab Al-Abbood'un bulunması için Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel bir ekip kuruldu. Arama çalışmaları devam ederken aynı zamanda çevresindekilerin sorgulamaları da devam ediyor. Kayıp kızın ailesinin şüphelendiği ve göre yaklaşık 3 hafta önce ailesine gelip Sally ile evlenmek istediğini söylediği iddia ettikleri Muhammed M., ifadesi alınmak üzere 2 kez karakola çağırıldı. Olayla ilgisi olmadığını belirtmesi üzerine Muhammed M. serbest bırakıldı. Öte yandan kayıp Iraklı genç kızın nerede olduğunu bilmediğini öne süren Muhammed M.'nin, "Olay günü bana geldi ve birkaç saat sonra evden çıktı. Sonra kendisiyle görüşmedim, nereye gittiğini bilmiyorum" dediği iddia edildi.

"Ölü ya da diri bulunmasını istiyoruz"

Kaybolduğu günden bu yana ablasından tek bir haber alamadıkları için can sağlığından endişe eden Tabarek Ali Al-Abbood, Türk hükümetinden Sally'nin ölü veya diri bulunmasını istediklerini anlattı. Ablasının kaybolmasıyla ilgili konuşan Tabarek, "2 Eylül'de gece saatlerinde polise gidip haber verdik. Polise "Sally öğleden beri kayıp ve eve hiç gelmedi" dedik. Sally hiç telefonlarımıza cevap vermedi. Sonraki gün tüm kafelere ve arkadaşlarına sorduk. Muhammed'in evine gittik. Çünkü Sally'in en son konuştuğu kişinin Muhammed olduğunu biliyoruz. Bana ve Sabrina'ya 3 arkadaşı Muhammed'le görüşeceğini söyledi. Sally bize öyle dedi ve gitti. Sonra hiç dönmedi. Türk hükümetinden sadece Sally'in bulunmasını istiyoruz. Ölü ya da diri bulunmasını istiyoruz. Sally'ın kimliği ve pasaportu evde. Başka bir ile veya ilçeye nasıl gidebilir ki" dedi.

"Güçlü olmaya çalışıyoruz ama enerjimiz bitiyor"

Irak'ta yaşadıkları süreçte 2013 yılına kadar Saddam Hüseyin'in ordusunda binbaşı olarak görev yapan 60 yaşındaki Ali Challab Al-Abbood, yakınında patlayan bombanın yüzünde bıraktığı hasarla gazi oldu. Daha sonra da emekliye ayrılan Ali Challab Al-Abbood, ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Türkiye'nin en güvenli şehri olduğunu bildiği için ailesiyle birlikte Eskişehir'e yerleştiğini söyleyen Ali Challab Al-Abbood, kızının kaybolmasından derin üzüntü duyuyor. Kaybolan kızının bulunmasını istediğini ifade eden acılı baba, şu ifadeleri kullandı:

"Herkesten yardım istiyoruz. Sally'i gördüyseniz lütfen bize ya da en yakın polis merkezine gidin. Her şey Allah'ın elinde, biz bir şey yapamıyoruz. Güçlü olmaya çalışıyoruz, ama enerjimiz bitiyor. 5 senedir buradayız ve ilk defa başımıza böyle bir şey geliyor. En güvenli şehir Eskişehir ve biz bu yüzden taşınırken Eskişehir'i seçmiştik." - ESKİŞEHİR