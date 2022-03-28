Kayıp genç Kızılırmak'ta suyun debisinin düşürüldüğü alanda aranıyor - Son Dakika
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Kayıp genç Kızılırmak'ta suyun debisinin düşürüldüğü alanda aranıyor

28.03.2022 16:47

Kayıp genç Kızılırmak'ta suyun debisinin düşürüldüğü alanda aranıyor Kırşehir'de kayıp olarak aranan iki gençten cesedi bulunan Şeyma Demir'in son yolculuğuna uğurlanmasının ardından Hasan Aydoğan'ın arama faaliyetleri suyun debisinin düşürüldüğü alanda devam ediyor.

Kayıp genç Kızılırmak'ta suyun debisinin düşürüldüğü alanda aranıyor

KIRŞEHİR - Kırşehir'de kayıp olarak aranan iki gençten cesedi bulunan Şeyma Demir'in son yolculuğuna uğurlanmasının ardından Hasan Aydoğan'ın arama faaliyetleri suyun debisinin düşürüldüğü alanda devam ediyor.

Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekibi ile birlikte yürütülen çalışmalara AFAD, 112, UMKE ekipleri de katkı sunuyor. Kırşehir Merkeze bağlı Kortullu köyü civarına uzanan Kızılırmak kıyısında arama faaliyetleri 4. güne ulaştı. Güzergahta bulunan yaklaşık 15 kilometrelik alan jandarma su altı timlerince tarandı. Henüz Hasan Aydoğan'ın cansız bedenine ulaşılamadı. Bölgede suyun debisi de yaklaşık 1 metre düşürüldü. Kortullu köyünden Sıdıklı Ortaoba köyü kıyıları da ekiplerce kontrol ediliyor. Bölge jandarma ve emniyet ekipleri tarafından da dron ile taranıyor.

Geçtiğimiz gün 40 BB 601 plakalı araçla giden gençlerin bir anda ortadan kaybolması ile Kırşehir'de ekipler arama kurtarma çalışmalarına başlamıştı. Yapılan çalışmalarda ise Kırşehir Belediyesinde güvenlik olarak çalışan 2 kişi gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştı.

Kayıp genç Kızılırmak'ta suyun debisinin düşürüldüğü alanda aranıyor
Kayıp genç Kızılırmak'ta suyun debisinin düşürüldüğü alanda aranıyor
Kayıp genç Kızılırmak'ta suyun debisinin düşürüldüğü alanda aranıyor
Kayıp genç Kızılırmak'ta suyun debisinin düşürüldüğü alanda aranıyor
Kayıp genç Kızılırmak'ta suyun debisinin düşürüldüğü alanda aranıyor
Kayıp genç Kızılırmak'ta suyun debisinin düşürüldüğü alanda aranıyor
Kayıp genç Kızılırmak'ta suyun debisinin düşürüldüğü alanda aranıyor
Kayıp genç Kızılırmak'ta suyun debisinin düşürüldüğü alanda aranıyor

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp genç Kızılırmak'ta suyun debisinin düşürüldüğü alanda aranıyor - Son Dakika


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