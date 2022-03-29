Kayıp genç Kızılırmak'ta suyun düşürülen debisinde aranıyor - Son Dakika
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Kayıp genç Kızılırmak'ta suyun düşürülen debisinde aranıyor

29.03.2022 00:57
Kayıp genç Kızılırmak'ta suyun düşürülen debisinde aranıyor

Kırşehir'de kayıp olarak aranan iki gençten cesedi bulunan Şeyma Demir'in son yolculuğuna uğurlanmasının ardından Hasan Aydoğan'ın arama faaliyetleri suyun debisinin düşürüldüğü alanda devam ediyor.

Kırşehir'de kayıp olarak aranan iki gençten cesedi bulunan Şeyma Demir'in son yolculuğuna uğurlanmasının ardından Hasan Aydoğan'ın arama faaliyetleri suyun debisinin düşürüldüğü alanda devam ediyor.

Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekibi ile birlikte yürütülen çalışmalara AFAD, 112, UMKE ekipleri de katkı sunuyor. Kırşehir Merkeze bağlı Kortullu köyü civarına uzanan Kızılırmak kıyısında arama faaliyetleri 4. güne ulaştı. Güzergahta bulunan yaklaşık 15 kilometrelik alan jandarma su altı timlerince tarandı. Henüz Hasan Aydoğan'ın cansız bedenine ulaşılamadı. Bölgede suyun debisi de yaklaşık 1 metre düşürüldü. Kortullu köyünden Sıdıklı Ortaoba köyü kıyıları da ekiplerce kontrol ediliyor. Bölge jandarma ve emniyet ekipleri tarafından da dron ile taranıyor.

Geçtiğimiz gün 40 BB 601 plakalı araçla giden gençlerin bir anda ortadan kaybolması ile Kırşehir'de ekipler arama kurtarma çalışmalarına başlamıştı. Yapılan çalışmalarda ise Kırşehir Belediyesinde güvenlik olarak çalışan 2 kişi gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştı. - KIRŞEHİR

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5 BİN LİRA DEĞERİNDE SU VANASI ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI 5 BİN LİRA DEĞERİNDE SU VANASI ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI Kayıp sevgililerden Şeyma ölü bulundu, Hasan'ı arama çalışmaları sürüyor (3) Kayıp sevgililerden Şeyma ölü bulundu, Hasan'ı arama çalışmaları sürüyor (3)

Hasan Aydoğan, Kırşehir, Jandarma, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp genç Kızılırmak'ta suyun düşürülen debisinde aranıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayıp genç Kızılırmak'ta suyun düşürülen debisinde aranıyor - Son Dakika
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