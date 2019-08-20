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Kayıp genç öldürülmüş olarak bulundu

1 saat önce

Gediz ilçesinde, bir haftadır kayıp olarak aranan gencin cesedi definecilerin açtığı bir çukura gömülmüş halde bulundu.

Kayıp genç öldürülmüş olarak bulundu, System.String[]
Gediz ilçesinde, bir haftadır kayıp olarak aranan gencin cesedi definecilerin açtığı bir çukura gömülmüş halde bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenikent beldesinde 12 Ağustos'tan beri kayıp olarak aranan Kadir Memiş'in (22) en son görüştüğü iddia edilen arkadaşları Umut Ö. (20) ve İzzet Y'nin (18) ifadelerine başvurdu. Şüpheliler, çelişkili ifadeler kullanmaları üzerine gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Burada sorgulanan şüpheliler, 12 Ağustos gecesi Kayaaltı mevkisinde 3 arkadaş alkol aldıklarını, Umut Ö'nün nişanlısı, İzzet Y'nin de kuzeni olan H.Y'ye daha önce sarkıntılık yaptığı iddiasıyla tartıştıkları Memiş'i bıçaklayarak öldürdüklerini, daha sonra da defineciler tarafından açılan yakındaki 3 metrelik bir çukura gömdüklerini itiraf etti.
Bunun üzerine şüphelilerle birlikte bölgeye giden jandarma ekipleri, ifadeler doğrultusunda Memiş'in define çukuruna gömülen cesedine ulaştı.
AFAD ekiplerinin yardımıyla çukurdan çıkarılan ceset, incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Jandarma, Gediz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:28 Kaynak: AA
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