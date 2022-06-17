Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş - Son Dakika
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Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

17.06.2022 15:49

İstanbul'da 2,5 ay önce ortadan kaybolan gencin öldürülüp Silivri'de bir düğün salonunun bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı.

İstanbul'da 2,5 ay önce ortadan kaybolan gencin öldürülüp Silivri'de bir düğün salonunun bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan Fatih Demir'den yakınları bir süre haber alamadı. Bunun üzerine Demir'in kardeşi, 25 Mart tarihinde polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. Müracaatın ardından harekete geçen Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Fatih Demir'in ihbardan 1 gün önce İlhan Ç. ve Kurban Ç. ile görüldüğünü tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları incelemede Fatih Demir'in şüpheli iki kardeşle buluşup bir otomobile binerek önce kendi evine, oradan da Silivri'de bulunan bir lokantaya gittiğini belirledi. 3 arkadaşın birlikte yemek yemelerinin ardından lokantadan çıkıp İlhan Ç. ve Kurban Ç. kardeşlerin sahibi olduğu fakat ruhsat alınamadığı için çalışmayan bir düğün salonuna gittiği tespit edildi.

SALONA 3 KİŞİ GİRDİLER, 2 KİŞİ ÇIKTI

Fatih Demir ile 2 arkadaşı arasında daha önceden bir husumet olduğu iddia edildi. Polis ekipleri lokantadan sonra düğün salonuna giden 3 arkadaştan yalnızca ikisinin dışarı çıktığını belirledi. Saat 16.30 sıralarında girdikleri düğün salonundan saat 23.00 sıralarında ayrılan İlhan Ç. ve Kurban Ç. kardeşlerin Fatih Demir'in telefonunu evinin yakınlarına atarak Selimpaşa'da bir eve gittiği tespit edildi. Delillerin toplanmasının ardından Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Şüpheli 2 kardeş ve olaydan haberi olduğu öğrenilen H.Ç. ise polislerden kaçmak için ikinci kattan atlarken yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınan şüphelilerin yapılan sorguda cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi. Eskiye dayanan husumet yüzünden aralarında anlık bir tartışma çıktığını ve olayın o an geliştiğini söyleyen İlhan Ç. ve Kurban Ç. kardeşler, Fatih Demir'i öldürdüklerini itiraf etti. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

(Onur Dursun/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş - Son Dakika

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