Son Dakika Haberleri: Kayıp Genç Ormanda Bulundu

Kayıp Genç Ormanda Bulundu

1 saat önce

Ayvacık ilçesinde kaybolan genç, jandarma ekipleri tarafından 8 saatlik arama sonucu ormanlık alanda bulundu.

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Ayvacık ilçesinde kaybolan genç, jandarma ekipleri tarafından 8 saatlik arama sonucu ormanlık alanda bulundu.

Şizofreni hastası 26 yaşındaki Ömer Faruk Yıldırım'ın evde olmadığını fark eden ailesi dün akşam durumu jandarmaya bildirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şiddetli yağış altında yapılan çalışmalar sonucu 8 saat sonra Hüseyinfakı köyü yakınındaki ormanlık alanda bulunan Yıldırım, daha sonra ailesine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:50 Kaynak: AA

Ömer Faruk Yıldırım, Ayvacık, Jandarma, Güncel
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