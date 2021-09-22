Kartal'da 3 gün önce ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunduğu 16 yaşındaki Arda Yurtseven ormanda ölü bulundu.
Kartal Esentepe Mahallesi'nde oturan 16 yaşındaki Arda Yurtseven geçtiğimiz pazartesi günü bisikletiyle çıkarak kayboldu. Ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Gencin cep telefonunun sinyal verdiği ormanda bugün arama yapıldı. Arama sırasında Yurtseven'in bisikletine rastlandı. Aramalar sürerken Arda Yurtseven'in cesedi bir ağaçta asılı halde bulundu. Yurtseven'in ölüm nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | KAYIP GENÇ ORMANDA ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika