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Kayıp genç ormanlık alanda bulundu

41 dakika önce

Çorum'un İskilip ilçesinde dün akşamdan itibaren haber alınamayan çocuk ormanlık alanda bulundu.

Kayıp genç ormanlık alanda bulundu, System.String[]

Çorum'un İskilip ilçesinde dün akşamdan itibaren haber alınamayan çocuk ormanlık alanda bulundu.


Edinilen bilgilere göre, izin için memleketi İskilip'e gelen Akif Emirhan Keleş (15) dün akşam evine dönmeyince yakınları güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kayıp genci bulmak için çalışma başlattı. İlçeye daha sonra İl Afet Acil Durumu Müdürlüğü ekipleri ile jandarma bünyesinde görevli bulunan arama-kurtarma köpeği Hisar gönderildi. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonunda Jandarma arama-kurtarma köpeği Hisar'ın da yardımları sonucu kayıp genç sabaha karşı ormanlık alanda bulundu.


Akif Emirhan Keleş'in bulunmasının ardından ailesi arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplere teşekkür etti. - ÇORUM

Jandarma, İskilip, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:50 Kaynak: İHA
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