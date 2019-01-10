Kayıp Genç Refüjde Ölü Bulundu

Adana'da kayıp olarak aranan 21 yaşındaki genç refüjde ölü bulundu.

Adana'da kayıp olarak aranan 21 yaşındaki genç refüjde ölü bulundu.



Temizlik işçileri, D-400 kara yolu merkez Sarıçam ilçesi Cihadiye Mahallesi yakınındaki refüjde hareketsiz yatan bir genç olduğunu gördü.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, gencin öldüğünü belirledi.



Araştırmada, cesedin Cemil ve Nejla Akın çiftinin 8 gün önce güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulunduğu Akif Akın'a (21) ait olduğu tespit edildi.



Ceset, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Kahvaltı yapıp evden ayrılmıştı



Akın çifti, 3 gün önce AA muhabirine oğullarının kaybolmasıyla ilgili açıklamada bulunmuştu.



Baba Cemil Akın, oğlunun kahvaltı yaptıktan sonra annesine çarşıya gideceğini söyleyerek evden ayrıldığını ancak akşam geç vakte kadar dönmeyince endişelendiklerini belirtmişti.



Anne Nejla Akın da oğlunun kaybolmasının ardından her akşam eşi ve çocuklarının kendisini hastaneye götürüp sakinleştirici iğne yaptırdığını ifade ederek, şöyle konuşmuştu:



"Oğlum ne olursun yaşıyorsan ortaya çıkıp yaşadığını söyle. Başka hiçbir şey istemiyorum. Sadece senin hayatta olduğunu bilmek istiyorum. Akif benim bebeğimdi, beni bırakmazdı. Oğlum bana sadece iyi bir haber ver, ne olursun annem."

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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