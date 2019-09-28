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Kayıp genç üç gün sonra evin çatısında ölü olarak bulundu

1 saat önce

Kayıp genç üç gün sonra evin çatısında ölü olarak bulundu Asansör bakımı için çatıya çıkan görevli ipte asılı cesetle karşılaştı Acılı baba oğlunun cenazesinin taşındığı tabuta son kez bakarken oturduğu yerden kalkamadıANTALYA - Antalya'da ailesi tarafından Perşembe gününden buyana aranan...

Kayıp genç üç gün sonra evin çatısında ölü olarak bulundu

Asansör bakımı için çatıya çıkan görevli ipte asılı cesetle karşılaştı

Acılı baba oğlunun cenazesinin taşındığı tabuta son kez bakarken oturduğu yerden kalkamadı

ANTALYA - Antalya'da ailesi tarafından Perşembe gününden buyana aranan genç yaşadığı binanın çatı katında iple asılı halde ölü bulundu. Asansör bakımı için gelen görevli tarafından tesadüfen bulunan gencin cenazesinin taşındığı tabuta son kez bakan acılı baba, oturduğu yerden kalkamadı.

Edinilen bilgiye olay saat 15.20 sırasında Muratpaşa ilçesi 2771 Sokak'taki bir sitenin d blok çatısında meydana geldi. Plastik doğramacılık yapan 24 yaşındaki Yunus D, perşembe günü evden ayrıldı. Akşam eve gelmeyince aile, çocuklarının kardeşinin yanına gittiğini düşündü. Ertesi günde Yunus D,'den haber alamayan aile çevrede araştırma yapmaya başladı. Çabalarından bir sonuç alamayan aile polise kayıp başvurusunda bulunacağı sırada gelen bir haberle yıkıldı. Binada elektrik işi yapan işçi, çatı katına asansör bakımına çıktığı esnada güneş enerji sisteminde asılı bir erkek cesedi gördü. Bina yönetimine durumun iletilmesi üzerine hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri Yunus D,'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberi alan anne Sara'nın feryatları yürekleri dağladı. İşten gelen kardeş Hakan D, ise ambulansa dayanıp uzun süre göz yaşı döktü.

Bir hayli bitkin olduğu gözlemlenen baba Zeki D, ise oğlunun yüzünü son kez görmek istedi. İzin verilmemesi üzerine baba cenazenin çıkarılacağı kapıya elinde bastonuyla oturdu. Yakınlarının telkiniyle sakinleşen baba, oğlunun tabutuna son kez baktı. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Yunus D'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan 24 yaşındaki gencin çevresinde sevilen biri olduğu ve herhangi bir sorununun olmadığı öğrenildi.

Kayıp genç üç gün sonra evin çatısında ölü olarak bulundu

Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 07:38 Kaynak: İHA
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