Son Dakika Haberleri: Kayıp genç uçurum kenarında ölü bulundu
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Kayıp genç uçurum kenarında ölü bulundu

6 saat önce

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 4 gündür kayıp olan genç uçurum kenarında ölü bulundu.

Kayıp genç uçurum kenarında ölü bulundu, System.String[]

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 4 gündür kayıp olan genç uçurum kenarında ölü bulundu.


Hayvan besiciliği yapan Mehmet Eker'den (28) 4 gündür haber alamayan ailesi durumu jandarma ve polise bildirdi. Polis ekiplerince Eker'i bulmak için çalışma başlatıldı. Çalışmada, Baştepe mevkiinde, Eker'in aracı yaklaşık 200 metrelik uçurumun kenarında bulundu. Ekipler, yaptıkları incelemede Eker'in uçurumdan aşağı düştüğünü belirledi. Yapılan aramada Mehmet Eker'in cesedi de uçurumun dibinde bulundu. Arama kurtarma ve jandarma ekiplerinin cesedi uçurumdan çıkartmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. - MERSİN

Çamlıyayla, Jandarma, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:57 Kaynak: İHA
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