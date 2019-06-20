Son Dakika Haberleri: Kayıp genci arama çalışmaları devam ediyor
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Kayıp genci arama çalışmaları devam ediyor

1 saat önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 6 gün önce Munzur Çayı'na düşerek akıntıya kapılan Engin Eroğlu'nu arama çalışmaları sürüyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 6 gün önce Munzur Çayı'na düşerek akıntıya kapılan Engin Eroğlu'nu arama çalışmaları sürüyor.
İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, Tunceli Belediyesi itfaiye ekibi, Munzur Adrenalin Doğa Sporları Kulübü (MADOSK) üyeleri ve gönüllü vatandaşların katılımıyla Munzur Çayı'nda yaklaşık 45 kilometrelik kesimde sürdürülen arama çalışmalarında 27 yaşındaki Eroğlu'na ulaşılamadı.
Ekipler, Munzur Çayı'nda ve kıyılarında rafting botlarıyla ve gönüllerin katılımıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede yarın belirlenen bazı noktalarda dalış gerçekleştirileceği öğrenildi.
Olay
Yoncalı köyünde yaşayan Engin Eroğlu (27), 15 Haziran'da hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı.
Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, Eroğlu'nun cep telefonu ve şapkası Munzur Çayı yakınında bulunmuştu. Ekipler, taşlarda kan izlerine rastlayınca çalışmalarını çayın bu kesiminde yoğunlaştırmıştı.
İlçeden İstanbul'a giden otobüsteki bir yolcunun cep telefonu ile yaptığı çekimde, Eroğlu'nun son anlarının görüntüye yansıması üzerine soruşturmayı yürüten savcılık, gencin yoldan geçen otobüsün arızalanıp açılan bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düştüğünü belirlemişti.
Savcılık talimatıyla söz konusu otobüsün iki şoförü ve muavini gözaltına alınmıştı.
Kayıp genci arama çalışmaları devam ediyor
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:24 Kaynak: AA
Tunceli, Munzur Çayı, Munzur, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu İpek Tuzcuoğlu verdiği kilolarla resmen eridi Erdoğan'dan 23 Haziran açıklaması: Çıkan sonuçları kabul edeceğiz, sonuçta bu seçim sembolik YSK, 23 Haziran İstanbul seçimi için seçmen listesine son şeklini verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'lerin teslimatı için tarih verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 19:33:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayıp genci arama çalışmaları devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]