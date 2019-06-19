Son Dakika Haberleri: Kayıp genci arama çalışmaları devam ediyor (2)
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Kayıp genci arama çalışmaları devam ediyor (2)

48 dakika önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kaybolan Engin Eroğlu'nu arama çalışması beşinci gününde devam ediyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kaybolan Engin Eroğlu'nu arama çalışması beşinci gününde devam ediyor.
Ovacık ilçesinde 15 Haziran'da hayvanlarını otlatmak için kırsal kesime giden ve kendisinden bir daha haber alınmayan 27 yaşındaki Eroğlu'nun bulunması için Munzur Çayı'nda arama çalışmaları sürüyor.
İl Afet Durum Müdürlüğü (AFAD), Tunceli Belediyesi, Ovacık Kaymakamlığı ve Ovacık Belediyesi personelinden oluşan ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaklaşık 45 kilometrelik kısımda, 5 kilometrelik bölümler oluşturarak arama faaliyetlerini sürdürüyor.
Munzur Adrenalin Doğa Sporları Derneği (MADOSK) rafting ekibinin de destek verdiği aramalarda, gönüllü vatandaşlar Eroğlu'nun bulunması için çalışmalara katılıyor.
Öte yandan, Ovacık Kaymakamı Selçuk Haskırış, yaşanan olay üzerine 5 gündür kayıp olan Engin Eroğlu'nun Yoncalı köyünde yaşayan ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Eroğlu'nun ailesiyle bir süre sohbet eden ve acılarına ortak olan Haskırış, kaymakamlık olarak kendilerine ne düşüyorsa yapmaya hazır olduklarını belirtti.
Ziyarete, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Şahin, İlçe Emniyet Amiri Ergün Eroğlu ve beraberindekiler eşlik etti.
Kayıp genci arama çalışmaları devam ediyor (2)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:43 Kaynak: AA
Munzur, Tunceli, Ovacık, Güncel
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