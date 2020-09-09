- Kayıp genci arama çalışmalarında ekipler seferber oldu - Son Dakika

Kayıp genci arama çalışmalarında ekipler seferber oldu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de iki gün önce geç saatlerde iş yerinden kısa süreliğine ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmeyen 29 yaşındaki Halil Altan'ı arama çalışmaları çok sayıda ekibin katılımıyla devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Yahşihan İstasyon Amirliğinde işçi olarak çalışan Halil Altan (29), 7 Eylül Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında mesai arkadaşlarına 'sigara almaya gidiyorum' diyerek iş yerinden ayrıldı. Altan'un iş yerine geri dönmemesi üzerine arkadaşları durumdan şüphelendi. Kendisinden bir daha haber alınamayan Altan'ın aracı da Kızılırmak Nehri kenarında terk edilmiş şekilde bulundu. Bunun üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Ekipler didik didik her yeri arıyor

Sabahın erken saatlerinde arama çalışmalarına başlayan ekipler, 29 yaşındaki gencin bulunması için hummalı bir şekilde çalışmalarını ikinci günde de sürdürüyor. Jandarma, AFAD ve AKUT'unda destek verdiği arama çalışmalarına Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri ile özel eğitimli Arama Kurtarma Köpeği 'Pati' ve Kadavra Köpeği 'Nekro' da bölgede arama yapıyor. JAK ve AFAD da bot ile nehirde demir çubuklarla didik didik suda olduğu düşünülen şahsı arıyor.

Öte yandan, 'drone' ile de havadan arama çalışmaları yapılıyor. Arama faaliyetlerine Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Sualtı Arama ve Kurtarma dalgıçları da katıldı. Kırıkkale Belediyesi dalgıçları da kayıp genci bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.