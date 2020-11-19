Son dakika! Kayıp genci, arkadaşı öldürüp, üzerine beton dökmüş

Son dakika haberine göre GAZİANTEP'te yaklaşık 3 aydır kayıp olan Mehmet Yalnızoğlu'nu (30) arkadaşının pompalı tüfek ile göğsünden vurarak öldürüp, evinin avlusuna gömdüğü ortaya çıktı.

GAZİANTEP'te yaklaşık 3 aydır kayıp olan Mehmet Yalnızoğlu'nu (30) arkadaşının pompalı tüfek ile göğsünden vurarak öldürüp, evinin avlusuna gömdüğü ortaya çıktı. GAZİANTEP'te yaklaşık 3 aydır kayıp olan Mehmet Yalnızoğlu'nu (30) arkadaşının pompalı tüfek ile göğsünden vurarak öldürüp, evinin avlusuna gömdüğü ortaya çıktı. Nizip ilçesinde yaşayan Mehmet Yalnızoğlu için 3 ay önce yapılan kayıp başvurusu üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, Yalnızoğlu'nun son olarak E.S. isimli arkadaşı ile olduğunu belirledi. Soruşturmayı derinleştiren polis, Yalnızoğlu'nu öldürdüğü bilgisi üzerine E.S.'yi gözaltına aldı.Cinayeti itiraf eden E.S.'nin yalnız yaşadığı Şahinbey Mahallesi'ndeki adresine giden ekipler, evin avlusunda yeni beton dökülen yeri kazdı. Bir erkek cesedi bulundu. Göğsünden vurulduktan sonra üzerine beton dökülerek gömüldüğü belirlenen tanınamayacak haldeki ceset, DNA analizi için İstanbul Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi. Cesedin Yalnızoğlu'na ait olduğu, kesin kimlik tespiti için DNA analizi yapılacağı bildirilirken, E.S.'nin polisteki sorgusu devam ediyor.



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